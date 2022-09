Festa di Sport a Montebelluna - 25^ edizione

Traguardo d’argento per la Festa di Sport di Montebelluna. Giunge infatti quest’anno alla 25ma edizione la Festa di Sport, l’appuntamento in centro con le associazioni sportive del territorio promosso dall’amministrazione comunale assieme all’APD 6’s TEAM Montebelluna. Dopo due anni che, per forze di causa maggiore, hanno impedito l’organizzazione della manifestazione, domenica 25 settembre il centro di Montebelluna tornerà a popolarsi di grandi, piccoli, atleti, amanti dello sport e curiosi per partecipare all’ormai tradizionale momento aggregativo e appuntamento promozionale sportivo/culturale del mese di settembre.

L’evento è patrocinato da Panathlon Club di Montebelluna che è sempre stato presente con un proprio stand per la divulgazione e la conoscenza della “carta del fair play” e i principi fondati dell’associazione, e vedrà anche la presenza dell’Ulss 2 Marca Trevigiana per la sensibilizzazione e promozione dell’attività motoria in generale ma soprattutto ai fini della riduzione della sedentarietà e del rischio cardiovascolare e il Coni di Treviso quanto ente di riferimento per tutte le discipline sportive del territorio e del MUSEO di storia naturale e archeologica di Montebelluna e del Museo dello scarpone e della calzatura sportiva, per dare visibilità a tutte le loro attività correlate.

“Dopo due anni di stop forzato – commenta il sindaco, Adalberto Bordin - torniamo a organizzare la Festa di Sport che, oltre ad essere un momento di aggregazione, rappresenta l’evento clou di promozione sportiva in Città. Una città, quella di Montebelluna, che si è sempre distinta sia in ambito associativo che economico per essere punto di riferimento dello sport a livello non solo locale, ma anche nazionale. Ed i Venticinque anni di questa manifestazione lo testimoniano. L’edizione di quest’anno assume anche un significato ulteriore, abbracciando le iniziative del 150mo con due appuntamenti che si inseriscono nel già ricco calendario dedicato alle celebrazioni: un modo per rafforzare ulteriormente tra le origini della Città e lo sport, marchio distintivo di Montebelluna. Un ringraziamento a tutte le associazioni che collaborano per l’evento in particolare l’APD 6’s TEAM Montebelluna che si occupa della parte organizzativa, ma anche al Gruppo Alpini che si mette a disposizione per predisporre il pranzo il cui ricavato a offerta libera sarà devoluto al Reparto Pediatrico di Montebelluna”.

Continua l’assessore allo sport, Andrea Marin: “L’ampia adesione da parte della realtà sportive locali conferma ancora una volta come questa manifestazione sia attesa ed apprezzata. Parliamo di oltre 50 tra associazioni e gruppi – vera anima di questa manifestazione - che saranno presenti in centro per promuovere la propria attività ma anche di 36 premi che saranno consegnati per omaggiare un momento significativo, un episodio di fair play, gli atleti e/o squadre vincitori di un titolo italiano nell’anno 2022 o che si sono distinti per meriti sportivi secondo un spirito che premia sia traguardi agonistici, sia al raggiungimento di obiettivi per la divulgazione dello sport e dei suoi principi, che sono alla base del coinvolgimento dei giovani e non. Un grande grazie anche alle gelaterie della Città che anche quest’anno hanno confermato la disponibilità a donare i gelati ai vincitori della maratona”.

Fitto il programma di eventi che, quest’anno, incontrano anche il palinsesto del 150mo con due eventi – al pomeriggio e alla sera – dedicate all’anniversario della Città di Montebelluna. Per tutto il giorno nelle piazze del centro le associazioni sportive saranno presenti con il proprio gazebo ed esibizioni. Alle 10.00 è in programma la sfilata Animata, colorata e arricchita dalle varie associazioni e gruppi sportivi con la Banda e le Majorette di Montebelluna in un percorso che si snoda nelle piazze del centro. A seguire alle 11.00 sul palco in Piazza Dall’Armi il saluto del sindaco, Adalberto Bordin e le premiazioni degli atleti, i dirigenti, simpatizzanti e gruppi spontanei che si sono distinti nell’ultimo anno e che sono stati segnalati dalle varie associazioni che partecipano all’evento.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30 il palco ospiterà le esibizioni* di 11 associazioni/gruppi e aprirà la “Maratona Sportiva” durante la quale ogni partecipante potrà praticare pochi minuti per ogni disciplina e/o ricevere delucidazioni e in base anche alla tipologia della stessa ottenere un timbro sulle schede di adesione: tutti coloro che svolgeranno il maggior numero di sport, saranno omaggiati di un premio (pallina di gelato) intorno alle 17.30. Due gli eventi spin off della giornata collegati con i festeggiamenti dei 150 anni: alle 14.30 la ”Staffetta dei 150 del mercato” i cui fondi saranno devoluti al Reparto Pediatrico di Montebelluna: 150 atleti provenienti dall’Atletica Montebelluna, dalla altre associazioni sportive locali e gli studenti del Liceo Sportivo ciascuno con il pettorale contrassegnato con gli anni dal 1872 al 2022 si susseguiranno a distanza di 30 secondi l’uno dall’altro in un circuito di circa 500 metri dal palco centrale fino a piazza Negrelli e di nuovo al centro.

Festa di Sport di conclude alle 20.00 con il singolare concerto con le suggestive sonorità delle marimbe di ???? ??? (Filippo Loat e Matteo Renzi) e dei vibrafoni di ?????? ???? (Matteo Marabini e Dario Ponara) che dialogheranno con il ?????? ????? ????? dando vita a uno spettacolare incontro di suoni e di stili diretto da ????? ???????????. Musiche di Astor Piazzolla, Emmanuel Séjourné, C. Henry, Jesus Molina.

Ingresso libero.

Conclude il presidente dell’APD 6’s Team, Fabio Flora: “Anche in questa occasione prosegue la collaborazione avviata dall’APD 6’s TEAM con le scuole del territorio. Per questa edizione abbiamo coinvolto le classi quarte e quinte del Liceo Sportivo che venerdì parteciperanno ad un corso di formazione per poter poi essere presenti e collaborare come volontari nella gestione della manifestazione di domenica. E’ un bel modo per far vivere ai ragazzi quella che è l’organizzazione di un evento che attirerà centinaia di persone”.

MEDIA PARTNER: Radio Bellla&Monella e Radio Peter Pan.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 2 ottobre.

*ESIBIZIONI

15.00 – 15.20 ASD QUERIDO TANGO

15.20 – 15.40 ASD ARABESQUE

15.40 – 16.00 ASD REN BU KAN Montebelluna

16.00 – 16.20 ASCD ALBERO dei DESIDERI

16.20 – 16.40 ASD AIR BALLET

16.40 – 17.00 ASD DANCE STUDIO MB

17.00 – 17.20 ASD IL GRILLO

17.20 – 17.40 ASD Centro Wushu China Town

17.40 – 18.00 ASD FAST FIT

18.00 – 18.20 ASD UN PONTE ORIENTE OCCIDENTE

18.20 – 18.40 ASD PUNTO FERMO