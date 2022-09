Orario non disponibile

Quando Dal 01/09/2022 al 01/09/2022 solo oggi Orario non disponibile

Tradizionale Festa dell'uva 2022.

Agenda fitta di eventi per la nostra sagra, giunta quest'anno alla 49^ edizione, che si terrà nei giorni 16-17-18 e 22-23-24-25 settembre. Connubio tra tradizione ( raduno auto storiche, mostra dei trattori d'epoca...) e innovazione con musica, spritz hour e ospiti di grande calibro come Igor S e Lady Brian. Per restare informato sull'intero programma segui le nostre pagine social e il nostro sito.



(www.prolocosangelo.it; facebook Pro loco Sant'Angelo TV; instagram prolocosantangelo_treviso)