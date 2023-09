Una giornata dedicata a grandi e piccini: arriva in Tenuta San Giorgio la Festa dell’Uva!



Unisciti a noi e celebra la tradizione con la vendemmia a mano e la pigiatura con i piedi.



Per i più piccoli ci seguirà uno spettacolo con le bolle mentre gli adulti potranno unirsi al sommelier in una degustazione guidata dei nostri vini più iconici.



A chiudere la giornata di Festa un rinfresco per tutti!



Trovi tutte le informazioni utili e le modalità d'iscrizione all'Evento nella nostra pagina Facebook.