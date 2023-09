La fine dell'estate porta con sé la Festa della Vendemmia.

Ci ritroviamo per celebrare uno dei momenti più importanti dell'anno nella nostra tradizione agricola, quando si raccolgono i frutti del duro lavoro in vigna e l'uva viene portata in cantina per iniziare il processo di vinificazione. Sarà un'occasione per pranzare insieme all'insegna della convivialità, ospitati nella splendida e storica cornice della cantina Bonotto delle Tezze.

L'appuntamento è per sabato 8 ottobre ore 11:00 presso

la Cantina Bonotto delle Tezze,

Via Duca D'Aosta, 36, 31028 Vazzola TV

Menù

Radici e fasioi | Congrega dei radici e fasioi

Spiedo con patate

Crostata con marmellata artigianale

Vino in abbinamento: Raboso Bonotto delle TezzeL'evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Contributo per la giornata 30€ (28€ soci Slow Food).



Per partecipare è necessaria la prenotazione, entro giovedì 5 ottobre, scrivendo a treviso@network.slowfood.it