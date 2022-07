Festalonga 2022: seconda serata con la tribute band dei Negrita

La seconda serata di Festalonga 2022 si avvicina. Venerdì 8 luglio alle ore 21 la Scalinata degli Alpini ospiterà il concerto dei Radio Conga, tribute band dei Negrita, per una serata di canti e balli in compagnia.

I Radio Conga nascono alla fine dell'estate 2019 a Conegliano da un’idea di Matteo “Orso” Borsoi, che spinto dalla passione per la band di Capolona decide di partire con un nuovo progetto. Invita Alan Candiloro ad unirsi come batterista e quindi a lavorare all’idea e alla sua progettazione. Poco dopo si uniscono al gruppo Omar Da Ros, Matteo Ghin e Simone Jack Buttazzi, rispettivamente al basso e alle chitarre e infine il sassofonista Matteo Ragagnin. Desiderosi di portare uno show di tutto rispetto, incanalando l’energia e il sound dei Negrita pur non rinunciando a dare un proprio tocco, la band è pronta a portare gioia e spensieratezza in città. Dopo il successo della prima serata, Festalonga si chiuderà venerdì 15 luglio con il terzo e ultimo appuntamento di