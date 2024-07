Festeggiamenti di San Giacomo a Rolle

Dal 26 al 28 luglio, l'Associazione Amici di Rolle vi invita a partecipare a tre giorni di festeggiamenti in onore di San Giacomo, a Rolle.



Venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 20:00, si terrà una cena a base di galletto e patate. È necessaria la prenotazione entro il 23 luglio.



Sabato 27 luglio, sempre dalle ore 20:00, potrete gustare una tradizionale cena con spiedo e contorni. La prenotazione è obbligatoria entro il 25 luglio.

Inoltre, alle ore 19:00, sarà possibile partecipare a una camminata attraverso le colline di Rolle. Per maggiori informazioni, potete contattare Mara al numero 345 9299761.



Domenica 28 luglio, alle ore 12:00, è previsto un pranzo a base di paella. Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria entro il 25 luglio.



Gli eventi si terranno presso Via Enotria, 25, 31030 Rolle (TV). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, potete contattare i numeri 339 7509362 o 333 6891042.



La Santa Messa in onore di San Giacomo, patrono di Rolle, sarà celebrata giovedì 25 luglio alle ore 19:00.