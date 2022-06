Festeggiamenti San Paolo 2022

Orario non disponibile

Quando Dal 29/06/2022 al 03/07/2022 da domani Orario non disponibile

Finalmente tornano i festeggiamenti in onore del Santo Patrono a San Paolo. L'appuntamento è da mercoledì 29 giugno a domenica 3 luglio con un ricco programma di iniziative da condividere!

- Chiosco aperto tutte le sere con birra, patatine e gelati

- Area food truck con La Pizza di Elia, Borgo Divino e La Tagliata di Luca

- DJ set e musica live con Nicky Palma e le Ruote di Scorta

- Giornata dello sport con tornei di pallavolo e calcetto

Finalmente torna la festa di San Paolo, ti aspettiamo per trascorrere una piacevole serata in compagnia e non dimenticare: passaparola!

Per info e prenotazioni: Loretta 347 5626182