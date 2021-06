Festival delle Abbazie 2021: a Monastier arrivano gli Avion Travel

Dopo la serata d’esordio all’Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia, il Festival delle Abbazie 2021 raggiunge l’Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier, dove la manifestazione iniziò più di 15 anni fa con la rassegna Concerti in Abbazia. A rendere omaggio alla millenaria struttura monastierese sarà la Piccola Orchestra AVION TRAVEL: il loro Opplà Tour farà tappa nella Marca sabato 12 giugno alle 20, un appuntamento che ha già fatto registrare il pieno di prenotazioni online.

L’evento di Monastier di Treviso è a entrata gratuita, con la gentile richiesta di un’offerta libera e responsabile all’ingresso, ma l’accesso è consentito solamente a chi ha prenotato, nel rispetto delle disposizioni di legge e del luogo che farà da cornice a una straordinaria esperienza in musica. Tutta esaurita la lista degli iscritti, ma sono ancora disponibili alcuni posti in lista d’attesa, al link https://bit.ly/FdAAvionTravel o sul sito www.fieralibre.it.

Con l’Opplà Tour, gli Avion Travel festeggiano il loro quarantennale, per perdurare la propria “idea di canzone, sempre coniugata nell'incontro vivo con il pubblico”. Una festa corredata dai brani preziosi e meno eseguiti del loro repertorio, gioielli di note che oggi la band casertana riscopre insieme al pubblico, per ripercorrere la loro “lieve storia con al centro il sogno di una chitarra e canzoni dal cuore alla testa, e viceversa”.

1980-2020. Quarant’anni di musica suonata dagli Avion Travel sui palchi di tutta Italia, con tante incursioni anche all’estero. Il tour, annunciato per il 2020 e più volte rimandato a causa della pandemia, partirà nell’estate 2021 con alcune anteprime in primavera e riprende il nome dall’album Opplà del 1993, che simbolicamente racconta e rappresenta il periodo creativamente più fertile della band campana nel decennio 1990/2000. Attraverso la trilogia dell’Omino, disegnato dall’artista David Dalla Venezia (Bellosguardo-Opplà-Finalmente Fiori) e Cirano prodotto da Arto Lindsay fino agli album più recenti, questo concerto sarà un’occasione imperdibile per riscoprire le canzoni del repertorio della band (non solo di Opplà) messe un po’ in disparte nei live degli ultimi anni. Facendo i conti con le trasformazioni e i cambiamenti degli anni trascorsi, gli Avion Travel proporranno il loro suono attuale in una dimensione più intima e raccolta, quasi unplugged, nello spirito di questi tempi così difficili. L’Opplà Tour sarà un’occasione per festeggiare insieme questo importante anniversario di una delle band più longeve e raffinate del nostro Paese.

Il Festival delle Abbazie è nato nel 2018, quando l’associazione Fiera Libre contribuì ad allargare la pluridecennale esperienza di Concerti in Abbazia di Monastier alle altre strutture benedettine della Marca Trevigiana. Le Amministrazioni di Nervesa, Monastier e Vidor hanno voluto fortemente proseguire il progetto anche negli anni bui della pandemia, proprio per ricompensare simbolicamente la comunità dei tanti sacrifici sostenuti. Il Festival si concluderà il 26 giugno all’Abbazia di Santa Bona a Vidor con Io sono Pauliverse, il nuovo progetto musicale del pianista Paolo Fornasier, in cui si fondono stili diversi, universi musicali paralleli, suggestioni dal passato e future esplorazioni.

L’appuntamento di Monastier di Treviso è sponsorizzato dal gruppo Arper Spa, dal 1989 il brand italiano che produce e distribuisce in tutto il mondo sedute e tavoli per la collettività, il lavoro e la casa.



Apertura cancelli alle 19:00; in caso di pioggia le prime 170 prenotazioni in ordine cronologico potranno assistere al concerto presso il Park Hotel Villa Fiorita, sempre a Monastier di Treviso.

