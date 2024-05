Festival Biblico 2024

Anche quest’anno il Festival Biblico riempie i luoghi cardine di Ceneda con incontri, spettacoli, passeggiate e meditazioni ispirate alle Sacre Scritture ma rese sempre attuali. Quest’anno, dal 17 al 19 maggio, sono previsti 13 appuntamenti attorno al tema agape, la forza motrice che ci spinge al bene. Come sempre numerosi gli ospiti, tra cui Luigi Perissinotto e Beatrice Cristalli - protagonisti dell’inaugurazione venerdì 17 alle 18.30 - e poi Alberto Pellai, Nello Scavo, Marco Vannini, don Stefano Stimamiglio, Rosanna Virgili, Erica Boschiero. Chiusura domenica 19 maggio alle 21 con uno spettacolo del Centro Teatrale da Ponte, riadattamento del libro di Karol Wojtyla “La bottega dell’orefice”. Novità di quest’anno il momento conviviale di domenica 19 nel cortile del Seminario: un pranzo en plein air con la Caritas di Vittorio Veneto per sperimentare il senso vivo e concreto dell’amore.

Agape, una delle declinazioni della parola amore, è il tema centrale di questa edizione 2024. Un tema che è trasversale a tutte le Sacre Scritture, potente nella sua essenzialità e quasi radicale per questi tempi: agape, la forma più espansiva dell’amore e allo stesso tempo sostanziale perché suggerisce un modo di abitare il mondo, a livello sociale e civile, rivelandosi nella concretezza delle relazioni della vita di ogni giorno. Come di consueto, Agape sarà affrontato da molteplici punti di vista, unendo in dialogo voci afferenti a diversi ambiti umani, dalla teologia alla filosofia, dalla sociologia al linguaggio, senza dimenticare l’ecologia e la poesia. Insieme agli ospiti il pubblico potrà scoprire le tante sfumature di agape che dipingono la vita quotidiana, per esempio in ambito familiare, relazionale e comunitario, ma anche nella comunicazione giornalistica e nella riflessione sui temi ambientali. Le modalità saranno come sempre varie, dagli incontri biblici agli spettacoli, dalle passeggiate meditative alle vere e proprie escursioni, per incontrare diverse sensibilità. Molto atteso lo scrittore Alberto Pellai, che sarà in dialogo con Alessandro Tonon sabato 18 alle ore 18.30, così come il direttore di Famiglia Cristiana Don Stefano Stimamiglio in dialogo con la sociologa Sara Nanetti per un incontro dedicato al tema della famiglia. Il format “Geografia delle fedi” porterà (metaforicamente) il pubblico in Mozambico sulle orme di suor Maria De Coppi, originaria di Mareno di Piave e uccisa nel 2022, esempio di come agape possa guidare le nostre azioni quotidiane. La musica - da quella medievale alla classica e all’elettronica - sarà uno dei fili conduttori che accompagnerà molte delle attività, tra cui spicca l’incontro biblico della pastora battista Lidia Maggi accompagnata dalla voce di Erica Boschiero. Evento particolarmente speciale il pranzo di beneficenza a favore della Caritas di Vittorio Veneto, che si svolgerà domenica 19 alle 12.00 nella verdeggiante cornice del giardino del Seminario Vescovile: il menù sarà cucinato dagli operatori Caritas e sarà accompagnato da musica e letture (costo 25 euro, prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 maggio). Non mancano gli spettacoli al Teatro Da Ponte, dove andrà in scena un riadattamento del libro di Karol Wojtyla “La bottega dell’orefice”. Il Festival Biblico vittoriese è anche l’occasione per scoprire luoghi che sono vere e proprie perle della città, come i giardini del Castello di San Martino – che sarà teatro di due delle tre meditazioni previste in calendario –, la Chiesa di Sant'Andrea Pieve di Bigonzo – dove andrà in scena lo spettacolo musicale De Spiritali Amicitia con con Lareverdie – il Santuario di Sant’Augusta e la sempre splendida aula civica del Museo della battaglia.

Il Festival Biblico si svolge nella diocesi di Vittorio Veneto dal 2019. Organizzato da La Chiave di Sophia, il Centro Culturale Humanitas e L’Azione, anche quest’anno il festival vede la collaborazione del Centro Teatrale Da Ponte e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, mentre del tutto nuova è la partnership con la Caritas locale. Numerose anche quest’anno le aziende del territorio sostenitrici del festival vittoriese: Zoppas Industries, Fondazione Dina Orsi L'azione, Bibanesi, Coletti Newcol, Cattolica Assicurazioni Agenzia di Conegliano, Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Aries Pasteria, Oryzetum, Gregoletto, Sara Menuguz Vini e Cesia Nordest.

“L’edizione vittoriese del 2023 ci ha regalato davvero grandi soddisfazioni, poiché abbiamo registrato un sold out per tutti gli eventi proposti, dai concerti ai dialoghi alle passeggiate. Un risultato ottenuto anche grazie all’appoggio delle aziende del territorio e di un’amministrazione comunale sempre più attivamente coinvolta ed entusiasta” spiegano gli organizzatori. “Per questa nuova edizione siamo particolarmente felici di poter portare un esempio pratico e concreto di agape con l’organizzazione del pranzo di comunità a favore di Caritas, domenica 19 alle 12.00. Invitiamo caldamente tutta la popolazione vittoriese a partecipare a questo momento di fraterna convivenza per ricordarci la forza dello stare in comunità”.

Festival Biblico

Giunto quest’anno alla sua 20esima edizione, il Festival Biblico è un format nato a Vicenza da un’idea della Diocesi di Vicenza e della Società San Paolo ma che ad oggi conta ben 10 diocesi aderenti: Vicenza, Treviso, Padova, Verona, Rovigo, Chioggia, Vittorio Veneto, Alba, Genova e Catania. Lo scopo è quello di proporre eventi di diverse tipologie – dagli incontri dialogici alle meditazione, coinvolgendo anche le arti – unendo lo stile tipico di un festival al contenuto delle Sacre Scritture, per rileggere la contemporaneità e i fatti dell’attualità. Non ha finalità confessionali: è un’esperienza spirituale e culturale aperta a chiunque voglia porsi delle domande per provare a capire qualcosa di più del mondo.