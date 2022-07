1° Festival delle birre artigianali

Orario non disponibile

Dal 29/07/2022 al 31/07/2022

VENERDI' 29 LUGLIO

L'aperitivo del venerdì:

- 17:30 - Apertura

- 18:30 - Dj set con Chester Noise

- 21:00 - Concerto Radio Conga, Negrita tribute band

* Specialità per cena costata *

SABATO 30 LUGLIO

Jam Session Day aperta a tutti

- 14:00 - Apertura

- 16:00 - inizio Jam Session in compagnia di Roots Family,

- Jesus Campuzanot from Messico ed altri artisti.

- 21:00 - Dj set con Dj Brux

* Specialità per cena reebs e galletto*

DOMENICA 31 LUGLIO

Domenica in famiglia

- 11:30 - Apertura

- 12:30-Obrisky Lunch (su prenotazione)

- A seguire Dj set per tutto il pomeriggio con Eric33

- 19:00 - Chiusura Festival

* Specialità per pranzo spiedo *

Durante tutto l'arco dell'evento sarà inoltre possibile gustare degli ottimi panini, arrosticini, pommes frites alla belga e molto altro, anche per i più piccoli!

Per le specialità di giornata è gradita la prenotazione

(tel. e Whatsapp 349-6124814)