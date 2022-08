Come tradizione d’Agosto, l’Associazione Culturale “Accademia Musicale Musikrooms” rende noto il programma artistico del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città (Treviso-Venezia), unanimemente considerato uno dei più importanti al mondo e giunto alla 20° edizione. La rassegna, diretta dal musicista e compositore, Andrea Vettoretti, è unica in Italia per la capacità di attrarre svariate tipologie di pubblico, grazie alla sua vocazione per il “New Classical World”, genere musicale che, partendo da una matrice classica, raggiunge sonorità più popolari: si attinge, cioè, da "tutta la musica del mondo", intesa come un tessuto continuo di esperienze correlate ed aventi la chitarra, quale unico denominatore comune.

La kermesse inizierà il 16 Settembre prossimo a Treviso per proseguire anche nel veneziano fino al 1 Ottobre. A causa di lavori in corso, la consueta sede trevigiana del Museo di Santa Caterina sarà sostituita quest’anno dall’auditorium Stefanini e dall’auditorium Sant’Artemio. Nel primo, ad inaugurare il Festival delle Due Città 2022 sarà il gruppo guidato dallo straordinario talento di Carlos Pinana, virtuoso interprete di flamenco, capace di raccogliere la grande eredità di Paco de Lucia. Il giorno dopo, sabato 17 Settembre, si ripeterà la proposta del concerto doppio con due graditi ritorni nella Marca: sul palco dell’auditorium Stefanini salirà dapprima Tom Kerstens, figura carismatica del mondo chitarristico, con un programma dedicato alla Spagna; sarà seguito dalle follie musicali del Duo Sconcerto composto da Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto.

Il week-end successivo sarà aperto, venerdì 23 Settembre, da un concerto dedicato al fado ed eseguito dal portoghese “Concordis Quartet” presente per la prima volta al Festival. A seguire ci sarà il virtuosismo di Simone Onnis, elegante interprete del “New Classical World”. La formula del doppio concerto sarà riproposta anche sabato 24 Settembre con due perfomances ricche di contaminazioni: ad inaugurare saranno gli sloveni del Mascara Quartet che, a dispetto della provenienza, sono grandi interpreti di fado e tango. A condividere il palcoscenico sarà Elena Zucchini, da anni attiva soprattutto in Gran Bretagna e che, per il suo esordio a Treviso, ha scelto un programma dedicato alla musica cubana.

Fedele alla formula delle Due Città, da 4 anni il Festival vive la parte finale del programma nel veneziano auditorium Candiani di Mestre. La sala bifronte, conosciuta ormai in tutto il mondo, riecheggerà, venerdì 30 Settembre, delle note del Maurizio Di Fulvio Trio, nel cui itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock e le tinte del classico. La conclusione dell’edizione del ventennale del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città sarà affidata, sabato 1 Ottobre, al Trio Cantiga-Baile che, grazie all’estro artistico di due chitarristi e ad una ballerina virtuosa delle nacchere, rievocherà il folklore andaluso dei maggiori compositori spagnoli.

“Ancora una volta, nonostante le crescenti difficoltà organizzative, proponiamo un cartellone di assoluto livello, rappresentativo dei molti fermenti, che stanno attraversando il mondo della chitarra classica – commenta il Direttore Artistico, Andrea Vettoretti - Per questo è quantomai significativo che al tradizionale pubblico trevigiano, fidelizzato da oltre 20 anni di proposte, si sia affiancata la piazza di Mestre, vivace ed attenta alle nuove tendenze.”