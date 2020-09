Festival chitarristico delle due città - concerto inaugurale "Soul! crossover flamenco jazz"

Serata inaugurale del 18esimo Festival Chitarristico delle Due Città con il concerto "Soul! Crossover Flamenco Jazz" con un trio d’eccezione caratterizzato dalla straordinaria voce e chitarra di Michael “Kosho”

Koschorreck.

Kosho suona regolarmente con grandi artisti jazz come Phillipe Catherine, Les

McCann, Wolfgang Haffner e Mem Nahadr.

È il chitarrista del gruppo hip-hop / rock "Söhne Mannheims" il gruppo più popolare in Germania.

Il suo secondo CD da solista "Tinggal" è stato pubblicato da Warner Music.

Kosho chiama la sua musica "Mondo Funk Guitar": suoni crossover

con influenze di gruppi come Steely Dan, arricchiti con elementi di Flamenco, Jazz e Soul.

Ad accompagnare Kosho altri due straordinari artisti come Augustin Wiedemann alla chitarra e Johannes Erkes alla viola.



Il Festival continua all'Auditorium del Museo di Santa Caterina fino al 26 settembre per poi trasferirsi al Centro Candiani di Venezia Mestre per le tre serate finali.

Per info https://www.musikrooms.com/http-www-musikrooms-com-festival-delle-due-citta-programma-programme/concerti-concerts/