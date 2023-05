XXIV Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco”

Torna puntuale il prossimo lunedì 8 maggio il Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco”, giunto alla sua ventiquattresima edizione e dedicata al ricordo di Iolanda Brazzalotto Bruzzolo, l’instancabile animatrice della cultura trevigiana scomparsa nell’ agosto del 2020.

Il ciclo realizzato da Asolo Musica - Veneto Musica in collaborazione con Confindustria Veneto Est è patrocinato dal Comune di Treviso, dalla Regione Veneto e dal MiC - Ministero della Cultura, e vede tra i partner Centromarca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia e il CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.

I concerti si terranno nel salone del piano nobile di Palazzo Giacomelli, sede di rappresentanza di Confindustria Veneto Est, in quattro lunedì di maggio. Sul palco si alterneranno prestigiosi interpreti del panorama internazionale che presenteranno repertori originali ed eterogenei.

Si comincia lunedì 8 maggio, alle ore 20.45 con Matteo Chiodini, giovane chitarrista di Cittadella laureato al conservatorio “G. Tartini” di Trieste con 110, lode e menzione d’onore.

Ha già suonato in alcune importanti rassegne nazionali ed internazionali - Chigiana International Festival, Festival Imola Summer Music, "Sei corde d'autunno" di Camposampiero, Festival Internazionale di Chitarra Classica “Enrico Mercatali” di Gorizia, Accademia Musicale dell’Università di Novi Sad (Serbia) – e vinto numerosi concorsi tra cui “Enrico Mercatali” di Gorizia, “Niccolò Paganini” di Parma, “Diapason d’oro” di Pordenone, concorso “Marziali” di Seveso, concorso “Città di Palmanova”, concorso “Giovani musicisti” di Treviso, Concorso Internazionale Città di Padova, concorso “Rospigliosi” di Lamporecchio, il premio “Paolo Muggia” per la miglior interpretazione chitarristica e la seconda edizione della Seicorde Academy.

Sulla chitarra in cedro del liutaio lecchese Mirko Migliorini, Chiodini eseguirà un programma che spazia da Paganini al ‘900 storico di Mario Castelnuovo-Tedesco, Manuel De Falla, Joaquin Rodrigo, Isaac Albeniz fino al contemporaneo con una composizione del trevigiano Filippo Perocco.

Secondo concerto lunedì 15 maggio con Johan Smith, chitarrista classico svizzero molto acclamato, che apporta un'interpretazione virtuosistica al suo strumento.

Vincitore della prestigiosissima Guitar Foundation of America e definito Classical Guitar Revelation dalla rivista Guitar Classique, ha partecipato a diverse tournée in Canada, Giappone e USA, debuttando alla Carnegie Hall di New-York.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali in Asia e in Europa, Johan è anche regolarmente invitato ad esibirsi all'estero come solista e sta attualmente preparando l'uscita del suo secondo album (Naxos, 2023).

Nato nel 1990 a Ginevra, Johan ha conseguito il Bachelor nel 2015 e il Master of Arts in Pedagogia strumentale nel 2017 presso l'Università di Musica di Losanna, nella classe di Dagoberto Linhares.

Consegue nel 2019 il titolo accademico più importante nel campo dell'esecuzione musicale in Svizzera: il Master of Arts in Music Performance Soloist, premiato con il massimo dei voti.

Con un approccio completamente diverso, è il fondatore, compositore, performer e graphic designer della band metal estrema Stor-tregn, con la quale ha già registrato quattro album e suonato in tre continenti dal 2005.

In programma musiche di Enrique Granados, Augustin Barrios Mangoré, Joaquin Rodrigo e una sua trascrizione di Children’s Corner di Claude Debussy.

Particolare il concerto di lunedì 22 maggio in cui ascolteremo la voce di Marco Saccardin che si accompagna con il liuto. Nato a Rovigo ha studiato Chitarra Classica con Monica Paolini presso il Conservatorio Statale di Musica ‘F. Venezze’ di Rovigo, diplomandosi con lode e menzione. Attratto da subito dal mondo della Musica Antica, si diploma con lode e menzione in Liuto Rinascimentale con Massimo Lonardi presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali ‘F. Vittadini’, proseguendo gli studi in Tiorba con Rolf Lislevand presso la Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen. Parallelamente alla sua attività di strumentista, intraprende lo studio del canto rinascimentale e barocco sotto la guida del baritono Marco Scavazza, esibendosi sia come corista che come solista in importanti teatri italiani ed europei tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Théâtre des Champs-Elysées e il Théâtre National de l'Opéra-Comique di Parigi, e il Salzburger Festspielhaus di Salisburgo. Unendo le due passioni per il liuto e per il canto, dal 2017 ha iniziato ad eseguire in concerto musica del primo Seicento italiano e nello stile del Recitar Cantando cantando accompagnandosi con il liuto, l’arciliuto o la tiorba, come era prassi comune all’epoca.

Nel concerto, dal titolo Tempro la Cetra, ascolteremo brani strumentali e arie di Claudio Monteverdi, Alessandro Piccinni, Hieronymus Kapsberger, Francesco Rasi, Giacomo Carissimi.

Gran Finale lunedì 29 maggio con Alberto Crugnola, liutista barocco di Varese diplomato in chitarra classica e liuto al ‘Verdi’ di Milano e che svolge normale attività concertistica come solista in Italia e all’estero, dedicandosi soprattutto all’approfondimento di un vasto repertorio improntato sugli autori del ‘700. Ha effettuato registrazioni per la radio Italiana Radio 3, Svizzera RSI e la radio di Stato Estone.

Dal 1996 al 2010 è stato componente del gruppo di musica medioevale e rinascimentale Florilegio Ensamble con il quale ha effettuato diverse registrazioni discografiche e numerosi concerti in Italia e all’estero.

Come solista per l’etichetta Symphonia ha effettuato la registrazione delle “Sei sonate di liuto solo Op. I “ di Adam Falckenhagen.

Successivamente ha realizzando per l’etichetta Christophorus una collana di 4 dischi dedicata ad autori del barocco Tedesco.

Il Suono degli Affetti - Musica Barocca e Contemporanea per Liuto è il titolo del concerto che proporrà un repertorio che da Johann Sebastian Bach, Sylvius Leopold Weiss e Adam Falckenhagen arriverà ai contemporanei Stefan Olof Lundgren e Akira Ifukubé, eseguiti con un liuto barocco a 13 cori Weigert, copia di Hendrik Hasenfuss Eitorf 2006

tutti i concerti avranno inizio alle ore 20:45

ingresso con prenotazione al numero 392 4519244

oppure scrivendo a info@asolomusica.com

Per informazioni:

ASOLO MUSICA – VENETO MUSICA

Tel. 0423 950 150

info@asolomusica.com

www.asolomusica.com