XXV Festival Chitarristico Internazionale "Mario Castelnuovo-Tedesco"

Torna puntuale il prossimo lunedì 6 maggio il Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco”, giunto alla sua venticinquesima edizione e dedicata al ricordo di Iolanda Brazzalotto Bruzzolo, l’instancabile animatrice della cultura trevigiana scomparsa nell’agosto del 2020.

Il ciclo realizzato da Asolo Musica - Veneto Musica in collaborazione con Confindustria Veneto Est e la consulenza artistica di Giancarlo Rado è patrocinato dal Comune di Treviso, dalla Provincia di Treviso, dalla Regione Veneto e dal MiC - Ministero della Cultura, con il sostegno di CentroMarca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.

I concerti si terranno nel salone del piano nobile di Palazzo Giacomelli, sede di rappresentanza di Confindustria Veneto Est, in quattro lunedì di maggio. Sul palco si alterneranno prestigiosi interpreti del panorama internazionale che presenteranno repertori originali ed eterogenei. Dal barocco al contemporaneo.

Si comincia lunedì 6 maggio, alle ore 20.45 con Nino D’Amico, laureato con pieni voti, lode e menzione al Conservatorio di Avellino e Chitarra d’Oro 2021 come rivelazione dell’anno. Vincitore di più di quaranta concorsi di chitarra internazionali ed europei tra cui ricordiamo Uppsala, Pleven, Plovdiv, Peja, Romania, Cina, Ungheria, Germania e molti altri in Italia, collabora con svariati Istituti Italiani di Cultura all'estero e con un tour internazionale di festival chitarristici, tenendo Masterclass e partecipando in veste di giudice ai più rinomati concorsi internazionali. La Chitarra nei secoli è il titolo del suo concerto con brani che spaziano dal XVIII secolo a oggi con autori Agustín Barrios Mangoré, Napoléon Coste, Astor Piazzolla, Dionisio Aguado, Leo Brouwer e un omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco

Secondo concerto lunedì 13 maggio con la vihuela e il liuto 6 cori di Eduardo Egüez, nato a Buenos Aires e che occupa una posizione privilegiata nel panorama liutistico internazionale. Ha tenuto numerosi concerti solistici e masterclass nelle principali città del Sud e del Nord America, in Europa, Australia e Giappone, riscuotendo un grande successo tanto da parte della critica internazionale quanto del pubblico. Come solista ha inciso "Tombeau" (Sylvius L. Weiss), l'integrale delle opere per liuto di Johann Sebastian Bach, "Le Maître du Roi" (Robert de Visée) e "L'Infidèle" (Sylvius L. Weiss), ricevendo numerose distinzioni tra cui il Diapason d'Or Francese. Come continuista ha collaborato con artisti come Gabriel Garrido, Jordi Savall, Claudio Abbado, Manfred Krämer, Sol e Andrés Gabetta. Eduardo Egüez insegna liuto e basso continuo all'Università delle Arti di Zurigo.

Nel concerto di lunedì 20 maggio ascolteremo la chitarra di Marko Topchii, nato a Kiev da una famiglia di musicisti. Ha vinto oltre 100 premi in tutto il mondo in concorsi internazionali di chitarra classica, inclusi 55 primi premi. Nel 2023 vince la 50a edizione dell’International Concert Artist Competition della prestigiosa Guitar Foundation of America che gli permette di effettuare un tour di 50 concerti attraverso Stati Uniti, Canada e Messico, un concerto da solista alla Weill Recital Hall della Carnegie Hall e la registrazione di un album con Naxos. Si è esibito in concerti da solista alla Carnegie Hall, alla Yamaha Ginza Hall (Tokyo), alla Halle Cortot (Parigi) e in molte altre rinomate sedi. Suona spesso con orchestre e il suo repertorio comprende la maggior parte delle famose opere per chitarra e orchestra di Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Ponce, Villa-Lobos, Brouwer, Abril, Giuliani, Bacarisse e altri. Il suo programma è un omaggio ad Angelo Gilardino, il grande chitarrista, compositore, musicologo e docente scomparso nel 2022 di cui eseguirà 3 Studi. Ma nel concerto troveranno spazio anche Johann Sebastian Bach, Leo Brouwer, Mauro Giuliani, Mario Castelnuovo–Tedesco, Agustín Barrios Mangoré, Arnaud Dumond, Maurice Ravel e Joaquín Rodrigo.

Gran Finale lunedì 27 maggio con Stefano Maiorana, chitarra barocca e tiorba, già ospite del festival nel 2021. Definito dalla critica internazionale “hypnotisant”, “terrific”, “astonishing” e “outstanding”, Stefano Maiorana nasce a Roma nel 1973 dove vive. Dopo gli studi in chitarra classica e liuto al Conservatorio di Santa Cecilia, segue corsi di perfezionamento in tiorba e chitarra barocca con Paul O’Dette. Si laurea in Architettura mantenendo vivo un interesse nei confronti delle interazioni fra la musica e le arti. La sua ricerca spazia dalla musica antica alla contemporanea, sostenuta da una rigorosa attenzione allo studio e alla interpretazione della prassi storica. Titolare della cattedra di liuto al Conservatorio di Terni, ha tenuto concerti da solista e continuista in Europa, Asia e Australia. La sua produzione discografica solistica comprende “Intavolatura” con opere di Kapsberger tra i dieci lavori imprescindibili per il repertorio liutistico secondo la rivista Diapason, “Entre dos almas” dedicato a Santiago de Murcia e Arcangelo Corelli tra i migliori dischi del 2021 secondo All about the Arts e “Ambrosini: Kapsberger, Secret Pages” che ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento “Instrumental Choice” da BBC Music Magazine. Trame Sonore: Santiago de Murcia e Scarlatti, Kapsberger e Ambrosini è il titolo di questo straordinario concerto dove Maiorana eseguirà con la chitarra barocca brani di Santiago de Murcia e di Domenico Scarlatti; poi, alla tiorba, si alterneranno composizioni di Hieronymus Kapsberger e di Claudio Ambrosini

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.45

Palazzo Giacomelli

Piazza Giuseppe Garibaldi,13 - Treviso

ingresso con prenotazione al numero 392 4519244

oppure scrivendo a info@asolomusica.com

Per informazioni:

ASOLO MUSICA – VENETO MUSICA

Tel. 0423 950 150

info@asolomusica.com

www.asolomusica.com