Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco” - Marko Topchii

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Terzo appuntamento lunedì 20 maggio, alle ore 20.45, del Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco”, giunto alla sua venticinquesima edizione e dedicata al ricordo di Iolanda Brazzalotto Bruzzolo, l’instancabile animatrice della cultura trevigiana scomparsa nell’agosto del 2020.

Nel salone del piano nobile di Palazzo Giacomelli, sede di rappresentanza di Confindustria Veneto Est, ascolteremo la chitarra di Marko Topchii, nato a Kiev da una famiglia di musicisti.

Ha vinto oltre 100 premi in tutto il mondo in concorsi internazionali di chitarra classica, inclusi 55 primi premi. Nel 2023 vince la 50a edizione dell’International Concert Artist Competition della prestigiosa Guitar Foundation of America che gli permette di effettuare un tour di 50 concerti attraverso Stati Uniti, Canada e Messico, un concerto da solista alla Weill Recital Hall della Carnegie Hall e la registrazione di un album con Naxos.

Si è esibito in concerti da solista alla Carnegie Hall, alla Yamaha Ginza Hall (Tokyo), alla Halle Cortot (Parigi) e in molte altre rinomate sedi. Suona spesso con orchestre e il suo repertorio comprende la maggior parte delle famose opere per chitarra e orchestra di Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Ponce, Villa-Lobos, Brouwer, Abril, Giuliani, Bacarisse e altri.

Il suo programma è un omaggio ad Angelo Gilardino, il grande chitarrista, compositore, musicologo e docente scomparso nel 2022 di cui eseguirà 3 Studi. Ma nel concerto troveranno spazio anche Johann Sebastian Bach, Leo Brouwer, Mauro Giuliani, Mario Castelnuovo–Tedesco, Agustín Barrios Mangoré, Arnaud Dumond, Maurice Ravel e Joaquín Rodrigo.

Il festival, realizzato da Asolo Musica - Veneto Musica in collaborazione con Confindustria Veneto Est e la consulenza artistica di Giancarlo Rado è patrocinato dal Comune di Treviso, dalla Provincia di Treviso, dalla Regione Veneto e dal MiC - Ministero della Cultura, con il sostegno di CentroMarca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.

Inizio concerto alle ore 20:45

Palazzo Giacomelli

Piazza Giuseppe Garibaldi,13 - Treviso

ingresso con prenotazione al numero 392 4519244

oppure scrivendo a info@asolomusica.com

Per informazioni:

ASOLO MUSICA – VENETO MUSICA

Tel. 0423 950 150

info@asolomusica.com

www.asolomusica.com