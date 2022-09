1° Edizione del Festival della Cultura Sportiva Femminile

Sono dieci gli appuntamenti di questa prima edizione del Festival della Cultura Sportiva Femminile che hanno l’obiettivo di indagare il rapporto donne-sport e la sua storia. Consapevoli che non è sufficiente limitarsi a parlarne, abbiamo anche previsto dei momenti dedicati alla pratica sportiva con la presenza di squadre e atlete del territorio.

Prima giornata sabato 24 settembre

Si inizia sabato 24 settembre in piazza Borsa alle 11.30 con la squadra di calcio femminile Treviso Women SSD nata da poco più di un anno e che ha tesserato finora 58 atlete tra cui alcune vicecampionesse d’Italia.

Seconda giornata martedì 27 settembre

Gli appuntamenti riprendono poi martedì 27 settembre, alle 11.30 al Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso con l’incontro condotto da Silvia Lolli e Gioia Virgilio. Guida alla lettura della Costituzione in merito al diritto allo sport e analisi di genere sono i temi che affronteranno le relatrici. Silvia Lolli è Insegnante di educazione fisica e sportiva nella scuola di secondo grado, insegnante all'ISEF, allenatrice e sociologa dello sport. Gioia Virgilio insieme a Silvia Lolli ha scritto alcune pubblicazioni sul tema “Donne e sport”.

Terza giornata mercoledì 28 settembre

Mercoledì 28 settembre alle 17.30 presso la Sala delle Federazioni CONI Treviso tavola rotonda che affronta temi legati agli stereotipi che ancora resistono rispetto allo sport femminile, un excursus sulla storia dei Giochi Olimpici femminili svoltisi a Parigi nell’agosto del 1922, lo sport come supporto per superare difficoltà personali e un’indagine sul futuro dello sport e sull’evoluzione delle associazioni sportive.

Intervengono: Katia Aere, Emiliana Losma, Leo Bassi, Carla Pinarello, Nidia Pausich, Mario Sanson.

Katia Aere, conquista la medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Tokyo; Emiliana Losma, libera ricercatrice in Storia delle Donne e femminista, vicepresidente di Progetto Donne Veneto. Ha realizzato il calendario ginergico (ginergia = energia femminile) delle sportive, nel quale racconta 365 sportive, una per ogni giorno dell'anno. Inoltre ha realizzato diversi incontri sulla Storia delle Donne nello Sport; Leo Bassi manager sportivo, Carla Pinarello, Nidia Pausich, ex cestista. Ha vinto otto scudetti. partecipato a un mondiale e sei europei e ha giocato 136 gare (797 punti) con la Nazionale italiana. In seguito allenatrice (ha conquistato anche una promozione in A1 nel 1977 e si è occupata di bambini e portatori di handicap), dal 2008 ha ottenuto l’Italia Basket Hall of Fame; Mario Sanson Delegato Provinciale CONI Treviso. Dal 1993 nella struttura del Coni Provinciale come membro di Giunta, Vice Presidente Vicario e Fiduciario Locale. Ex arbitro di calcio, dirigente dell'AIA e della FIGC con vari incarichi, Giudice Sportivo, Presidente Provinciale, Consigliere Regionale, componente di Commissioni Nazionali. Esperienze in Amministrazione Pubblica come Assessore allo Sport e del Fair Play e Consigliere Comunale.

Quarta giornata giovedì 29 settembre

Giovedì 29 settembre, alle 17.30 - Sala delle Federazioni CONI Treviso

“Lo sport tra etica, valori e impegno: come si costruisce un risultato”

Tavola rotonda che affronterà il tema della psicologia dello sport, il ruolo del coach, i risultati nelle competizioni.

Relatrici: Vania Marsonetto, Flavia Brazzoduro, Francesca Conte, Marcella Bounous, Luciana Montelatici.

Vania Marsonetto, psicologa e coach; Flavia Brazzoduro, istruttrice di Fitness, Pancafit, Pilates, Nordic Walking, ideatrice del Nordic Workout Italia, Operatore Chinesiologo esperto in Nordic Walking e Personal Coach; Francesca Conte, (Responsabile sanitario Venezia FC); Marcella Bounous, presidente Aips (Associazione italiana psicologia dello sport e dell’esercizio) ha ricoperto numerosi incarichi come docente, psicologa, pedagogista dello sport; Luciana Montelatici, ex cestista. Allenatrice Nazionale, docente di scienze motorie e sportive, specializzata nella disabilità psico-fisica, una miscela di competenze nel campo dell’insegnamento della pallacanestro e della disabilità. Dal 2006 ideatrice del basket unificato prima con ANFAAS creando i “Baskettosi” poi dal 2008 con “Progetto “Nessuno Escluso” associato alla Nuova Pallacanestro Treviso che coinvolge ragazzi diversamente abili con normodotati.

Quinta giornata venerdì 30 settembre

Venerdì 30 settembre pomeriggio dedicato alla pratica sportiva e all’esibizione di squadre di pallacanestro e pallavolo nonché all’incontro con le atlete.

Primo appuntamento dalle 16.00-19.30 alla palestra Mauro Pascale in via Cartieretta, a Santa Maria della Rovere. Sarà presente dalle 17.30 Bianca Rossi ex cestista trevigiana, fece parte della Nazionale Femminile di Basket e partecipò alle olimpiadi di Mosca del 1980. Ha ricevuto il premio Italia Basket Hall of Fame.

Ore 17.30 – 19.30 pallavolo Impianto Scuole Coletti – Ex Bianchetti.

Sesta giornata sabato 1 ottobre

L’ultima giornata del Festival, sabato 1 ottobre, inizia alle 9.30 con la passeggiata, a cura di Progetto Donne Veneto “Camminare nella consapevolezza femminile”.

Un’occasione pensata per incrementare la conoscenza del territorio, della storia delle donne legate all’ecologia, migliorare il benessere fisico e mentale. Appuntamento davanti Villa Memo Giordani Valeri, in piazza Roma 1 a Quinto di Treviso.

Iniziativa con contributo volontario. Prenotazione obbligatoria info@progettodonne.it

Anche il pomeriggio del sabato è dedicato alla pratica sportiva di calcio e rugby femminile. Dalle 14 alle 17, rugby alla Ghirada con il torneo femminile “Il tocco di Ade” in memoria di Adelina Corbanese che è stata tra le primissime giocatrici del movimento rugbistico femminile italiano. Giocò con le Red Panthers, partecipò alla prima coppa del mondo di rugby femminile non ancora riconosciuta all’epoca dall’International Rugby Football Board.

Attività aperte al pubblico per provare la disciplina.

A seguire, presso lo stadio di Monigo incontro Benetton Rugby vs Scarlets.

Ore 15.00 - 18.00 calcio - Impianto “Ferrovieri – scalo Motta” via Zanella 65.

Open day – attività aperte al pubblico.

Chiusura del festival alle 19 all’Istituto Canossiane, la presentazione del libro di Antonella Stelitano (scrittrice e giornalista) “Donne in bicicletta”. Presenta Cristina Magoga. Un libro che rende giustizia al ciclismo femminile italiano fino ad ora trascurato dalla storiografia nonostante i successi ottenuti dalle ragazze.