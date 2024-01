Festival del Sapere 2024, cultura e incontro intergenerazionale

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, l’Amministrazione Comunale di Sernaglia della Battaglia e la Biblioteca comunale “G. Pillonetto” propongono una nuova edizione del Festival del Sapere che a partire da venerdì 26 gennaio offrirà un programma ricco e articolato, con protagonisti di elevato spessore culturale.

Il Festival si articolerà in dodici appuntamenti dal 26 gennaio al 06 aprile 2024. Dodici importanti e preziose occasioni di riflessione e formazione, educativa e culturale.

«Questa seconda edizione della nostra rassegna conferma il particolare impegno che l’Amministrazione Comunale che guido e la Biblioteca civica riservano all’educazione e alla crescita dei giovani – afferma il sindaco Mirco Villanova - ma parimenti il valore posto nella cultura in senso ampio e nell’incontro intergenerazionale, poiché le serate vedranno partecipe anche la popolazione adulta».

«La partnership con l’istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” di Sernaglia della Battaglia e con gli Istituti di istruzione secondaria superiore “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo e “Giuseppe Verdi” di Valdobbiadene - prosegue il primo cittadino - sono motivo di grande orgoglio perché delineano quel “fare insieme” così decisivo nello sviluppo di una Comunità allargata e così prioritario nel programma di lavoro dell’Amministrazione che presiedo».

Il Festival del Sapere è stato pensato per esser d’ausilio nell’interpretazione e nella comprensione della società contemporanea, inesorabilmente legata agli accadimenti del secolo scorso e inevitabilmente proiettata verso un futuro prossimo, carico di promesse e speranze, pericoli e distopie. Avvalendosi degli illuminanti interventi di autorevoli relatrici e relatori, ed in forza di una preziosa molteplicità di linguaggi, il Festival indaga dimensioni culturali diverse, ma ugualmente concrete e cruciali.

«Il Festival è animato dalla profonda convinzione che se smettiamo di imparare e rinunciamo a coltivare e praticare il pensiero critico ed il reciproco riconoscimento, abdichiamo ad una fondamentale possibilità: quella di essere una Comunità umana autenticamente civile e democratica, abitata e retta da individui realmente liberi, eguali, consapevoli e responsabili – spiega Ezio Pederiva, direttore artistico del Festival -. L’affermazione Socratica “So di non sapere” permane, anche in questa seconda edizione della rassegna, come salda e decisiva pre-condizione che ci motiva e ci spinge ad incamminarci, ciascuno con le proprie diversità ed emozioni, verso un ideale e significativo percorso collettivo di apprendimento, crescita e dialogo».

Tutti gli incontri si terranno a partire dalle ore 20.30 nella sala consiliare di Sernaglia (adiacente al Municipio - Piazza Martiri della Libertà n°1) e sono ad ingresso libero senza prenotazione sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’apertura della sala sarà a partire dalle ore 19.30. Per info: biblioteca@comune.sernaglia.tv.it.