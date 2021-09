Festival delle due città

FESTIVAL CHITARRISTICO INTERNAZIONALE DELLE DUE CITTA’



17 SETTEMBRE – 18 OTTOBRE



Venerdì 17 settembre torna il Festival Chitarristico Internazionale Delle due Città, Treviso – Venezia, che anche quest’anno offrirà uno spaccato di qualità del moderno mondo delle sei corde; oltre che dall’Italia presenteranno artisti da Spagna, Gran Bretagna, Algeria, Armenia, Germania.



L’edizione 2021 del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città si inaugurerà nella storica sede del Museo di Santa Caterina a Treviso; a tenere a battesimo la kermesse sarà il doppio concerto “Espana e Follia!” con l’artista iberico, Josè Luis Del Puerto, cui seguirà l’esibizione del funambolico Duo Sconcerto che scherza con il pubblico attraverso il suo grande virtuosismo.



Uno dei concerti di punta della Kermesse si svolgerà al Teatro Comunale “Mario del

Monaco” di Treviso il 18 Settembre sempre alle ore 21 dove si esibirà Andrea Vettoretti con il suo trio composto dalla Violoncellista Riviera Lazeri e dal clarinettista Fabio Battistelli.

Il progetto si chiama Quantum One che potrete sentire a Treviso in forma strumentale e a

Venezia il 18 Ottobre in forma di spettacolo con l’attrice Sabrina Impacciatore.

I brani che ascolterete di Andrea Vettoretti sono ispirati all’Universo e allo Spazio. La musica interagisce con i suoni cosmici dove tradizione e innovazione si uniscono per ottenere suggestioni sonore.

Il pubblico potra? cosi? immergersi nell’ascolto primordiale dei suoni dell’universo come ad

esempio i 3° K, (i suoni emessi dopo il Big Bang) le stelle Pulsar, e le sinfonie cosmiche emesse da galassie come la via lattea.



Il 24 settembre saranno le suggestive emozioni della musica Armena di Laurent Boutros a riempire la Sala del Museo di Santa Caterina a Treviso, mentre il 25 si esibirà la travolgente ballerina Almudena Roca con il virtuosismo degli andalusi Javier Garcia Moreno e Josè Manuel Cuenca. Sarà un’occasione per scoprire due mondi così diversi come quello della struggente musica Armena e della passionale musica Spagnola e Flamenca.



La kermesse animerà per due weekend la scena musicale trevigiana per poi trasferirsi, dal

1° Ottobre, nella sede veneziana dell’Auditorium Candiani di Mestre, dove a tenere a battesimo il cartellone sarà il prestigioso chitarrista britannico, Tom Kerstens, leader dei GPlus, le cui musiche universalmente conosciute ricorrono in qualsiasi playlist d’autore.



Il cartellone veneziano, prevede un altro concerto a Mestre il 2 ottobre con il “Mondo Funk Guitar” di Kosho (chitarrista del famoso gruppo tedesco Söhne Mannheims) prima del gran finale nella Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice con la data zero dello spettacolo Q1 “Quantum One”, basato sulle musiche del nuovo album di Andrea Vettoretti, in uscita ad inizio 2022 in concomitanza con l’avvio della tournee teatrale nelle più importanti Sale Italiane in cui l’attrice, Sabrina Impacciatore, (popolare per film come “L’ultimo Bacio” di Gabriele Muccino o La Passione di Cristo di Mel Gibson) sarà sul palcoscenico con il trio del chitarrista trevigiano.



Informazioni e biglietti nel sito www.musikrooms.com oppure cercatelo nei Social per scoprire giorno per giorno tutte le news.



Prenotazione telefonica gratuita da lunedì 6 settembre dalle 18 alle 20



Cel 320.0517000E’ possibile prenotare anche inviando una e-mail festival@musikrooms.com

