Festival estivo "Notti Magiche"

“Notti Magiche” alla Filanda Motta di Campocroce e al Parco della Cultura di Mogliano Veneto dal 21 giugno al 19 luglio. La compagnia “Fumo Bianco” torna ad animare l’estate con il festival che fonde teatro, musica, magia e aperitivi.

Nel 2022 si intitolava “White Fest” ed era il numero zero del festival estivo che, per la prima volta, portava alla ribalta della scena “spettacolare” veneta la giovane compagnia teatrale “Fumo Bianco”. L’estate 2023 vede il consolidamento del progetto, che però nel rinnovarsi cambia nome e luoghi, mantenendo alta la qualità della proposta culturale, portando a Mogliano Veneto prestigiosi interpreti che daranno vita alle cinque “Notti Magiche” in un mix di teatro, musica e magia.

Gli spettacoli si terranno in due luoghi che rappresentano uni “plus” nella storia di Mogliano Veneto: il Parco della Cultura, ruolo a cui di recente è stata elevata l’ottocentesca Villa Longobardi (via Berchet 1), nel cuore della città, e la Filanda Motta a Campocroce, sito di particolare valenza storica nel patrimonio dell’archeologia industriale veneta, divenuto sede di prestigiosi eventi artistici e culturali.

La compagnia “Fumo Bianco” nella realizzazione di “Notti Magiche” ha coinvolto un folto parterre di collaborazioni e sponsor, a cominciare dal Comune di Mogliano Veneto, che sostiene la manifestazione quest’anno così come nel 2022 appoggiò il “White Fest”, puntando sulle potenzialità della proposta culturale per offrire ai moglianesi occasioni di incontro e condivisione. Gli altri partner della rassegna sono Hausbrandt, Vivaticket, Nonno Andrea, Tema Cultura, Banca Prealpi SanBiagio, Sciuri, GardinQuadri, Casa di Cura Giovanni XXIII, Col Sandago, Theresianer, Casellato, Salumeria di Eustacchio. Per offrire al pubblico un momento di convivialità, in attesa che alle 21 si accendano i riflettori sugli artisti in scena, dalle 20 verranno proposti gli aperitivi da degustare ascoltando musica dal vivo. In particolare, la data inaugurale del 21 giugno è un evento multisensoriale, che fonderà gusto, suggestioni notturne e arte.

Mercoledì 21 giugno (ore 21) “A lume di candela”

Il parco di Villa Longobardi accoglierà un grande picnic arricchito dalla musica dal vivo e dallo spettacolo sotto le stelle, illuminato dalle fiammelle di oltre mille candele accese dall’ora del tramonto. Sul prato saranno stese accoglienti tovaglie, su cui una parte degli spettatori potrà accomodarsi come nel più classico “dèjeuner sur l’herbe”, mentre un’altra parte del pubblico avrà a disposizione tavolini e sedie. Tutti potranno gustare i sapori eccellenti serviti con il cestino- aperitivo: Prosecco Col Sandago, Birra Theresianer, i biologici di Nonno Andrea, pane e focacce di Casellato e molto altro. Ad accompagnare l’aperitivo (ore 20) sarà la musica dal vivo; quindi alle 21 avrà inizio lo spettacolo “D’amore di vino”, racconti comici, esilaranti, irriverenti e romantici di storie d’amore e amanti. In scena la compagnia “Fumo Bianco”, che avrà l’onore di aprire il festival, portando sul palco la chitarra di Davide Palladin e la voce recitante di Linda Pani (attrice, ballerina e speaker radiofonica).

Mercoledì 28 giugno (ore 21) “Stornelli e Cicchetti”

La storica Filanda Motta (via della Chiesa di Campocroce 4), in occasione della seconda data di “Notti Magiche” si trasforma in un’osteria sotto le stelle tra tovaglie a quadri, birra, prosecco, cicchetti, tutto offerto dai marchi Theresianer, Col Sandago, Nonno Andrea, Casellato e Salumeria Eustacchio. Ad accompagnare l’aperitivo musica dal vivo in tema con la serata. Alle 21 tornano a grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, i fratelli Tony ed Augusto Fornari protagonisti di “Fratello Unico”. L’esilarante show racconta la lotta per primeggiare sulla scena tra due fratelli, entrambi attori, che si sfidano sul palco a suon di sketch e musica.

Mercoledì 5 luglio (ore 21) “Notte di Magia”

La terza serata del festival sarà all’insegna della comicità e della magia nel parco di Villa Longobardi. In apertura il pubblico degusterà l’aperitivo a lume di candela (Proseccoi Col Sandago, Birra Theresianer, Nonno Andrea, pane e focacce di Casellato), aspettando di applaudire il mago-comico ed illusionista Andrea Paris, vincitore di “Tu si Qui Valez”. “ApParis- ScomParis” è uno spettacolo per tutta la famiglia, tra divertimento e magiche illusioni.

Mercoledì 12 luglio (ore 21) “Serata V.I.P”

L’appuntamento riaccenderà i riflettori sulla Filanda Motta di Campocroce, che verrà allestita come il set di una premiere, in cui le Very Important Person, i V.I.P., saranno gli spettatori: foto wall, red carpet, fotografi, proiezione di vecchi film in bianco e nero e musica dal vivo accompagneranno l’aperitivo che precederà il ritorno di Cristina Chinaglia. Acclamata già la scorsa estate a Mogliano, l’attrice è nota per le sue partecipazioni a Colorado, La Tv delle Ragazze, Comedy Central, nonché per avere lavorato con Fabio De Luigi, Stefano Fresi, Stefano Accorsi, Diego Abatantuono, Belen Rodriguez. Torna con una esilarante stand-up comedy dal titolo “Funny Lady”, la storia di una attrice convinta di vincer l’agognato Oscar, ma qualcosa andrà storto. Cristina Chinaglia sarà in scena alla Filanda con i musicisti Marco Baxa e Cristiano Gallian.

Mercoledì 19 luglio (ore 21) “Notti Giovani”

Sarà ancora la Filanda Motta ad ospitare la serata conclusiva della rassegna. In apertura, come da format, sarà servito l’aperitivo, per preparare il pubblico alla visione di “Dalla parte di Orfeo”, spettacolo di ispirazione classica che la compagnia di Tema Academy (scuola di teatro di Tema Cultura) ha presentato con successo all’Olimpico di Vicenza e al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Una produzione potente e originale, affidata ai giovanissimi attori (tra i 10 ed i 18 anni) preparati con grande professionalità dalla regista Giovanna Cordova.

Inoltre, come lo scorso anno il festival darà spazio anche all’arte visiva, con la mostra del pittore trevigiano Martino Zanetti, i cui dipinti saranno esposti durante le cinque serate per arricchire l’atmosfera con inediti giochi di colore.

Tutti gli spettacoli in caso di pioggia si terranno alla Filanda Motta. Ingresso solo su prenotazione, biglietti in prevendita online dal 25 maggio su Vivaticket. Vendita in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 20. Costo del biglietto: 12 euro aperitivo più spettacolo. Per informazioni: Compagnia “Fumo Bianco” tel. 333-6169835 (Giulia) oppure 392-0086505 (Filippo).