Per tutti i bimbi e le famiglie che amano il teatro in tutte le sue declinazioni – attori, pupazzari, giocolieri, mimi, acrobati, mangiatori di fuoco, maghi e creatori di bolle di sapone giganti – il 2^ Festival di Teatro di Strada FIABE SOTTO IL CEDRO rappresenta una splendida occasione per immergersi in atmosfere piene di divertimento e fascino, che stimolano la fantasia, in un luogo a misura di bambino com’è il Parco degli Alberi Parlanti.

Vittorio Taboga, organizzatore del Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, ha selezionato gli spettacoli e spiega: “Si tratta di una tipologia di teatro coinvolgente e immediato, che esce dai tradizionali confini della sala per evocare mondi e storie attraverso l’essenzialità tipica dell’arte popolare, raccolti all’ombra di un secolare Cedro del Libano. Gli artisti e le compagnie, provenienti dal Centro e Nord Italia, porteranno in scena titoli che prendono spunto da fiabe popolari o che sono frutto di storie nuove e inedite, costruendo i loro personaggi con legno o materiali riciclati, o facendoli sognare attraverso l’incanto e l’arte del racconto”.

Il Festival FIABE SOTTO IL CEDRO, ideato e organizzato dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso, si inserisce all’interno del Festival Multidisciplinare RetEventi Cultura Veneto e fa parte della attività “Estate Incantata” del Comune di Treviso.

Dieci gli appuntamenti del Festival, tutti parimenti imperdibili, che si snodano lungo due settimane, da mercoledì a domenica compresa, per offrire al pubblico un cartellone molto ampio con tante possibilità di scelta. Ecco i primi 5 spettacoli:

Mercoledì 26/6 | “ARLECCHINATE” | Bambabambin Puppet Theatre

Premio Speciale della Giuria all’International Puppet Festival “Puppet Up” di Kiev nel 2019, con la motivazione: “Per l’alto livello di maestria nel preservare la tradizione viva del teatro popolare”.

Arlecchino, che dovrebbe presentare lo spettacolo, al momento decisivo non si trova più, ma il burattinaio lo scopre nascosto tra i tendaggi del teatrino e lo spinge a fare il suo dovere. Comincia così un’avventura che lo vede coinvolto in una serie di peripezie per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo cane, alle cure del Dottor Balanzone, al braccio della Legge e… alla Morte.

Giovedì 27/6 ore 17.30 | “ECOMONSTERS PUPPET SHOW” | All’inCirco

Nel suo laboratorio segreto il Dottor Sputnik, aiutato dall’assistente robotica Laika, si sta cimentando nella più grande impresa della sua carriera di scienziato patafisico: creare la vita dalla materia, utilizzando solo oggetti vecchi e rotti recuperati dalla discarica… Gli oggetti, assemblati fino a formare bizzarre creature robotiche, racconteranno la loro storia: Marie, perturbante ballerina dal volto di bambola e il corpo di latta; il forzuto Newton con una bilancia al posto della pancia, Doopler musicista mangiadischi, MikyMoka sempre addormentato nonostante la caffettiera che ha per testa e molti altri.

Sputnik, Laika e le loro marionette a fili, costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio divertente e sorprendente, dove il quotidiano diventa straordinario.

Venerdì 28/6 ore 17.30 | “LIFE IS A CIRCUS” | Alessandro Zanutto

Uno spettacolo che unisce giocoleria ed equilibrismo trasportando il pubblico in un viaggio emozionante nel mondo del circo. Ogni numero è caratterizzato da una straordinaria abilità tecnica che lascia gli spettatori incantati davanti ai virtuosismi di giocoleria, monociclo e Rola Bola a più rulli e piani.

L’artista sfiora il mondo del clown e crea uno spettacolo in cui si gioca e ci si diverte, ritornando per un istante bambini… e il pubblico diventa parte integrante dello show!

Sabato 29/6 ore 17.30 | “LO STRANO PRANZO DI HANSEL E GRETEL” | La casa degli gnomi

La fiaba di “Hansel e Gretel” riproposta in una versione scoppiettante che utilizza varie tecniche del teatro di figura: burattini, pupazzi animati, teatro-gonna. La baracca girevole è la casa dei genitori dei protagonisti, ma diventa anche la casa della strega, in un gioco di trasformazioni che coinvolge il pubblico fino al lieto fine della storia. Lucia Osellieri non si discosta dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm e porta in scena la storia dell’evoluzione del bambino che deve imparare a camminare da solo nella vita, nel bosco-foresta, ed è solo quando avrà fatto questa crescita che troverà tesori e ricchezze…

Il teatro dei burattini coinvolge i bambini e li proietta nelle emozioni primarie con caratteri netti e ben delineati, dove è facile identificarsi.

Domenica 30 /6 ore 17.30 | “CHE SCOTCHATURA!” | Teatro Bandito

1° premio al Concorso Nazionale CANTIERI DI STRADA 2012 nella categoria: UANMENSCIO?.

Un omaggio al bravissimo clown Slava Polunin, ma anche a due mestieri "di strada": il Clown e il Burattinaio.

Il burattinaio Boris Pantapoulin arriva in piazza, saluta il suo pubblico e si prepara… ma oggi tutto va storto! Il nostro involontario clown dovra? combattere contro la baracca che non vuole farsi montare e con tutti gli oggetti che si ribellano al suo volere. Sara? l’aiuto del suo fidato scotch che gli permettera? di vincere la battaglia e, anche se malconcio, potra? finalmente iniziare lo spettacolo.

Che ScotchATURA! è uno spettacolo nello spettacolo. Se pensate di assistere a uno spettacolo di clowneria: non sara? cosi?! Se pensate di vedere uno spettacolo di burattini: non sara? cosi?! Eppure, assisterete a entrambi.