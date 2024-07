Festival "Fiabe sotto il cedro" - 2^ settimana

Al Parco degli Alberi Parlanti da mercoledì 3 a domenica 7 luglio vanno in scena gli ultimi 5 spettacoli del Festival di Teatro di Strada FIABE SOTTO IL CEDRO, un cartellone ideato e organizzato dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni.

Il Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso, si inserisce all’interno del Festival Multidisciplinare RetEventi Cultura Veneto e fa parte della attività “Estate Incantata” del Comune di Treviso.

Ricordiamo che mercoledì 10 luglio il Parco degli Alberi Parlanti riprende la consueta programmazione della rassegna UN POSTO ALL’OMBRA con due spettacoli settimanali (il mercoledì e la domenica alle 17,30).

Ecco il calendario:

Mercoledì 3 luglio ore 17.30 | “LUMACA LUCILLA” | Acqualta Teatro

Com’è il mondo visto dagli occhi di una lumaca? Lumaca Lucilla racconterà il susseguirsi delle stagioni e tante piccole avventure in modo poetico, inusuale e coinvolgente, e ci insegnerà che è nella lentezza, nello "stare" nel presente e ascoltare i propri tempi, che impariamo a dare il giusto valore alle cose

Uno spettacolo ricco di colpi di scena, con numeri di giocoleria comica e un gran finale insaponato!

Giovedì 4 luglio ore 17.30 | “IL TAVOLINO MAGICO” | Paolo Colla

Un fantastico show di magia adatto a tutti, che stupirà e coinvolgerà piccoli maghi e grandi sognatori, con un finale davvero esplosivo! Un viaggio accompagnati dal “tavolino magico” che lascerà il pubblico a bocca aperta a ogni colpo di scena…

Venerdì 5 luglio ore 17.30 | “DOLCE & SALATO” | I burattini di Serghei

Regina Meringa, amata da tutti per la sua dolcezza, viene rapita dal perfido diavolo Salatino. Re Babà, determinato a salvarla, si lancia in un'avventura rocambolesca con il suo fedele guardiano.

Riusciranno a superare gli ostacoli e a sconfiggere Salatino? Il destino della Regina Meringa è nelle loro mani…

Sabato 6 luglio ore 17.30 | “STAND UP CIRCUS” Clown Crostino

Con clown Crostino si diventa protagonisti di uno spettacolo ambientato nel suo circo immaginario in cui si mescolano giocoleria, magia e tanta comicità. I numeri eseguiti da Crostino si susseguono con un ritmo incalzante per tenere accesa la curiosità di chi guarda. La scelta di utilizzare diverse tecniche del mondo del circo nasce per stupire, divertire e, magari, ispirare i piccoli e grandi spettatori.

Domenica 7 luglio ore 17.30 | “IL MAGO E LA VALIGIA” | Teatro Moro

Serve ben più di una valigia per contenere tutta la strabiliante magia del Mago Folp! Lo spettacolo ci farà conoscere i divertenti trucchi di magia e le splendide bolle di sapone piccole, grandi e grandissime di Teatro Moro. Tante valigie e svariate prove di stupefacenti poteri magici daranno vita a uno spettacolo senza pensieri, dove l’occhio si diverte e la mente si rilassa.