Il desiderio tra mancanza e realizzazione di sé - Festival Filosofico dei Giovani

Dal 6 al 15 marzo, Casa dei Carraresi ospiterà la quinta edizione dell’Ischia & Treviso Young Thinkers Festival, Festival Filosofico dei Giovani Pensatori che valorizza l’impegno e il pensiero critico dei giovani.

L’evento è un punto di riferimento per la comunità filosofica giovanile, offrendo occasioni per esplorare idee, teorie e dibattiti che plasmano il mondo contemporaneo.



Il tema di quest’anno Desiderio. Mancanza, realizzazione di sé o che altro? invita a un’indagine tra bisogni, fantasmi, sogni ed esigenza di riconoscimento nel mondo contemporaneo e giovanile in particolare.



Si comincia già il 6 marzo con una conferenza del prof. Luigi Perissinotto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dal titolo So ciò che desidero? Alcune considerazioni filosofiche tra Russell e Wittgenstein.



Il 13 marzo, l’apertura ufficiale del Festival è affidata a Massimo Cacciari, Docente nell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Luigi Garofalo, Docente di Diritto Romano nell’Università di Padova, che affronteranno il tema Desiderio e Diritto.



Il 14 marzo, il prof. Massimo Stella dell’Università Ca’ Foscari di Venezia interverrà con una relazione dal titolo Il furetto del desiderio: Lacan e la letteratura.



Il 15 marzo è in programma una tavola rotonda, coordinata dal prof. Luigi Vero Tarca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore scientifico del Festival, alla quale prenderanno parte docenti, studenti universitari e liceali. Titolo: Tra bisogni e sogni: esplorando il labirinto del desiderio.

Tutti gli incontri si terranno presso la sala convegni di Casa dei Carraresi a Treviso dalle ore 17.30.



Nelle mattine del 14 e 15 marzo, dalle 8 alle 13, i giovani liceali avranno la possibilità di presentare e discutere criticamente le proprie riflessioni sul tema del Desiderio con docenti e altri studenti.



Il Festival è promosso dal Liceo Ginnasio Statale Antonio Canova di Treviso e da Fondazione Cassamarca, in partenariato con la Società Filosofica Italiana sezione Trevigiana e con l’Ischia & Naples International Festival of Philosophy.