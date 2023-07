Festival gioie musicali ad Asolo - Filmare la musica

Bruno Monsaingeon, regista e violinista francese, uno dei più autorevoli docenti del Master Rec&Play del Conservatorio "F.Venezze" di Rovigo al Festival, sarà protagonista dell’incontro pubblico intitolato “Filmare la musica”. In tale occasione presenterà alcuni dei suoi documentari dedicati ai grandi interpreti del Novecento con la proiezione di alcuni estratti, e la prima proiezione del nuovo documentario dedicato all’Arod Quartet, “Ménage à 4”. Un film in cui Monsaingeon ha voluto affrontare, oltre a quelli artistici, temi propri della vita in quartetto: risolvere conflitti, lavorare insieme, viaggiare e fare tournée senza trascurare la propria vita personale.

Un’autentica “lezione” per i giovani musicisti del Festival, un significativo spaccato di “vita musicale” raccontata da un grande artista delle immagini per tutto il pubblico.

Gallery