Festival Gioie Musicali ad Asolo - VenEthos Ensemble a LaRéUnion

La XVIII edizione del Festival internazionale Giovanile Gioie Musicali, realizzato dall’Associazione MUSIKDRAMA per la direzione artistica di Elisabetta Maschio, festeggia i vent'anni della straordinaria comunità musicale che è LaRé - Orchestra Giovanile La Réjouissance, invitando ad Asolo tutti coloro che hanno fatto parte dell'orchestra dal 2002 ad oggi. Tra questi, tre dei quattro componenti del Venethos Ensemble, che aprirà le date asolane del Festival alla chiesa di San Gottardo.



Giacomo Catana (violino), Mauro Spinazzè (violinio), Francesco Lovato (viola) e Massimo Raccanelli (violoncello) hanno fondato il loro quartetto nel 2016, con la volontà di proporre una nuova lettura su strumenti originali dei grandi capolavori quartettistici e cameristici dal XVII al XIX secolo. E con un nome che è unione delle parole “Veneto”, terra di provenienza dei quattro musicisti, e “Ethos”, teoria degli antichi greci secondo la quale la musica poteva condizionare il comportamento morale degli uomini.



I membri di VenEthos Ensemble collaborano in veste di prime parti e solisti con alcune delle principali orchestre specializzate nelle esecuzioni su strumenti originali: Venice Baroque Orchestra, La Cetra Barockorchester Basel, I Sonatori de la gioiosa Marca, Il Pomo d’Oro, Opera Stravagante, esibendosi regolarmente nelle più importanti sale da concerto e festival del mondo: Musikverein di Vienna, Philharmonie di Berlino, Salzburger Festspiele, Royal Albert Hall e Barbican Centre di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, Carnegie Hall di New York, Tokyo Opera City, Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, Mariinskij Concert Hall di San Pietroburgo.

Hanno registrato dischi per le più rinomate case discografiche: Deutsche Grammophon, Decca, Sony, Warner Classic – Erato, e suonato in diretta radiofonica o televisiva per importanti emittenti italiane e internazionali: RAI, Bayerischer Rundfunk, WQRX, Radio Télévision Suisse, ORF, Radio Clásica, arte.



L'autorevole rivista Diapason ha riconosciuto il titolo di "Diapason découverte" al loro recente CD dedicato a Mozart. E proprio di Mozart saranno le musiche che eseguiranno per il pubblico del Festival.



Serata a sostegno del progetto di riqualificazione del percorso di accesso alla chiesa di San Gottardo e della sua candidatura a "Luogo del cuore" FAI.