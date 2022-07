Festival "Gioiosaetamorosa": ecco l’omaggio a Bepo Maffioli

Entra ormai nel vivo questa seconda edizione del festival GEA “GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival”, rassegna di teatro contemporaneo in città fino al 17 luglio. Due gli appuntamenti per la giornata di martedì 12 luglio, entrambi negli spazi del Teatro Mario Del Monaco. Si comincia alle 17 con il debutto di “Spirito del Teatro”, spettacolo itinerante scritto da Alex Cendron con le voci del Comitato Teatro Treviso, e si prosegue poi con la serata dedicata a Giuseppe Bepo Maffioli, drammaturgo, regista e attore trevigiano cui il CTT, in collaborazione con il Comune di Treviso, il Teatro Stabile del Veneto e l’Archivio Giuseppe Maffioli, ha dedicato un premio di drammaturgia.

Sono dunque tante e diverse le storie che si andranno a intrecciare in questa intensa giornata di festival. Da un lato “Spirito del Teatro”, una promenade performance in cui i partecipanti, provvisti di cuffie wifi, si muoveranno all’interno del Teatro Mario Del Monaco – dalla graticcia alla sartoria fino al loggione –, accompagnati dalle voci delle persone che hanno costruito, vissuto e amato questi spazi, interpretate dagli attori del CTT, in un confine sempre più labile tra realtà, dramma e aldilà. Spettacolo con prenotazione obbligatoria e costo di 5 euro, in replica tutti i giorni fino a domenica.

Dalle 18.30, invece, si aprirà con un buffet la serata dedicata alla parabola d’arte e di vita di Giuseppe Bepo Maffioli, figura trevigiana di spicco della seconda metà del Novecento, non solo per le sue indimenticabili prove attoriali ma anche per la sua abilità di narratore e per il contributo dato alla cultura culinaria del capoluogo della Marca. Queste sono anche le motivazioni per le quali il Comitato Teatro Treviso ha scelto la sua figura per la titolazione del Premio di drammaturgia, nato proprio quest’anno con lo scopo di favorire autori e autrici teatrali noti o meno noti del panorama nazionale e al contempo coinvolgere la cittadinanza in una fruizione nuova del teatro. Tra le tante proposte pervenute, la giuria, al 70% tecnica e al 30% popolare, ha decretato come vincitrice la commedia “È arrivato Cupido” dell’autrice triestina Diana Höbel, che sarà premiata con l’assegnazione di un riconoscimento di mille euro. Ben cinque poi le menzioni speciali che saranno svelate nel corso della serata, segno della qualità – oltre che della quantità – delle proposte ricevute. In chiusura il pubblico sarà intrattenuto con la lettura scenica della pièce firmata dalla Höbel ad opera degli attori del CTT. La storia ha come protagonista Nicola, un informatico che ha appena subito un grosso fallimento amoroso e la cui vita viene improvvisamente, e positivamente, sconvolta dall’arrivo di Cupido, nelle classiche sembianze di putto nudo con le ali. Senza dubbio un racconto in perfetto stile “gioiosoetamoroso”. Costo per la partecipazione di 3 euro.