Festival internazionale Italo Marocchino - IX edizione

Dopo la pausa forzata del 2020 e la crisi pandemica mondiale, torna con i suoi numerosi eventi il Festival internazionale Italo Marocchino, giunto alla nona edizione. Dal 10 al 13 novembre si alterneranno momenti di incontro, riflessioni sul fronte economico e approfondimenti culturali che quest’anno in particolare vedono fortemente impegnati gli organizzatori, a partire dal presidente del Festival Abdallah Khezraji. “Abbiamo voluto ripartire puntando sulla cultura che apre le menti e favorisce il dialogo” spiega Khezraji che in quattro giorni ha previsto la presentazione di quattro libri. Il Festival fornirà inoltre l’occasione di affrontare questioni economiche, a partire dall’inaugurazione prevista mercoledì 10 novembre alle 11 in Camera di Commercio a Treviso con un incontro a cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente Mario Pozza con una rappresentanza di imprenditori trevigiani, l’ambasciatore in Italia del Regno del Marocco Youssef Balla e il console generale Chafq Cherkoui.

Altro incontro di rilievo quello previsto nel pomeriggio alle 16,30 con l’Università Popolare Auser in Fondazione Benetton per approfondire gli aspetti del Marocco passati e attuali. Non mancheranno gli incontri istituzionali come la visita al sindaco di Treviso Mario Conte e al prefetto Maria Rosaria Laganà mercoledì alle 15.30 in Ca’ Sugana. Oltre ai libri anche il cibo è fondamentale negli incontri tra persone e tra popoli: ecco il pranzo del giorno 10 preparato a Valdobbiadene dagli studenti italo-marocchini dell’istituto alberghiero Dieffe e la cena conclusiva contro l’integralismo talebano e in difesa delle donne al Caffè Letterario di San Donà di Piave sabato 13.

“Il Regno del Marocco – precisa Khezraji – è attento anche sul fronte legislativo a tutela delle donne e si sta impegnando molto seriamente contro tutti gli estremisti e il traffico dell’immigrazione clandestina”. Il Festival Italo Marocchino è organizzato con la compartecipazione dell’associazione Ribat al Feth e il CSV, Centro servizi per volontariato di Treviso-Belluno.

Programma dettagliato:

Martedì 9 novembre 2021, ore 12, online, conferenza stampa di presentazione della IX edizione del Festival Italo Marocchino con la presenza del Abdelkrim Bennani presidente dell’associazione Ribat Al Fath e del presidente del Festival Abdallah Khezraji

Mercoledì 10 novembre 2021

Ore 11, CCIAA di Treviso, incontro con Youssef Balla Ambasciatore in Italia del Regno del Marocco, Chafq Cherkoui Console generale del Marocco a Verona, Mario Pozza presidente Unioncamere Veneto, Abdelgani Bouanfir direttore generale della Banca Popolare Marocchina Chaabi e gli imprenditori di Treviso

Ore 13, Istituto alberghiero Dieffe di Valdobbiadene, pranzo preparato dagli studenti italo-marocchini dell’istituto

Ore 15.30, Ca’ Sugana, incontro istituzionale dell’Ambasciatore con il Sindaco ed il Prefetto di Treviso

Ore 16.30, Palazzo Bomben, “Il Marocco in Italia tra l’attualità e il passato”, conferenza organizzata dall’Università Popolare di Treviso

Indirizzo di saluto:

- presidente dell’Università Popolare di Treviso: prof. Pietro Fabris

- moderatore: Gian Mario Bozzo

- Interventi di:

Youssef Balla Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia

Armando Barocco Ambasciatore italiano in Marocco in diretta streaming

Abdallah Khezraji Presidente del Festival Italo-Marocchino

Discussione e conclusioni.

Giovedì 11 novembre 2021, ore 18, Libreria Universitaria San Leonardo, presentazione del libro “Morte e riti funebri in una prospettiva islamica” di Cinzia Bonato

Venerdì 12 novembre 2021, ore 17, Sala Verde in Palazzo Rinaldi, Comune di Treviso, presentazione del libro “Donna dei fiori”, testo di Laura Simeoni e illustrazioni di Piero Sandano, con il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Belluno Treviso Alberto Franceschini

Sabato 13 novembre 2021, ore 10.30, Libreria Lovat di Villorba, presentazione del libro “Islam inedito” di Zouhir Louassini giornalista Rai ed editorialista de L’Osservatore Romano, in dialogo con Paolo Di Giannantonio, giornalista Rai.

Sabato 13 novembre 2021. Nella stessa giornata in collaborazione con la rete televisiva Antenna Tre verranno presentati in diretta dalla conduttrice Mirella Tuzzato i libri “Casablanca, ritratto di città” di Mario Anton Orefice e “Tripoli - La terra di chi” di Rita Ragonese

Ore 20, Caffè Letterario San Donà di Piave, chiusura della IX edizione del Festival Italo Marocchino con una cena a buffet intitolata “Contro l’integralismo talebano”, alla quale parteciperanno vari protagonisti della cultura musulmana e di altra estrazione, che si riuniranno in un momento di convivialità e condivisione per dire no alle limitazioni e alle vessazioni imposte dal regime talebano in Afghanistan.