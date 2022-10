Festival italo marocchino - 10^ edizione

Sarà un’edizione speciale quella del prossimo Festival italo marocchino presieduto da Abdallah Khezraji e realizzato in collaborazione con l’associazione marocchina Ribat al Feth, in calendario dal 12 al 16 ottobre nelle province di Treviso, Venezia, Padova con l’alto patrocinio del Re Mohammed VI. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, i dieci anni della manifestazione vengono celebrati attraverso convegni e tavole rotonde, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, riflettendo su un tema di scottante attualità, l’emergenza ambientale, confrontata con quanto possono dire e fare le religioni per uscire dalla crisi e costruire un futuro diverso. Ci saranno ospiti di prestigio, la presenza di autorità italiane e marocchine come l’ambasciatore Youssef Balla del Marocco, il console Chafiq Cherkaoui, artisti di fama internazionale e un originale confronto di canti tradizionali tra le donne marocchine e quelle del coro dell’Università popolare Auser di Treviso.

L’inaugurazione è prevista mercoledì 12 ottobre alle ore 20 all’Hotel BHR di Quinto dove si svolgerà la serata di gala e verrà illustrato quanto fatto in questi dieci anni di attività culturale, sociale, economica, artistica. Presenta il giornalista Rai Paolo Di Giannantonio con Moulay Zidane El Amrani docente di letteratura araba. Appuntamenti speciali a San Donà di Piave per le giovani generazioni la sera di venerdì 14 con la proiezione del film Dernier Round di Mohamed Fikrane e lo spettacolo dell’attore senegalese Mohamed Ba, che ha recitato con Checco Zalone nel film Tolo Tolo dedicato ai viaggi della speranza (o della disperazione).

L’attore sarà il pomeriggio dopo a Treviso, in villa Margherita in uno spettacolo con artisti italiani e marocchini. Sempre in Villa Margherita, sabato alle 10.30, i giovani e le sfide del futuro catalizzeranno l’attenzione in un confronto tra i ragazzi e gli imprenditori italiani e del Marocco. Di particolare rilievo la mattinata di venerdì 14 all’Università di Padova, per porre le basi di future collaborazioni tra gli atenei patavini e marocchini. Solo la cena inaugurale sarà ad accesso con invito mentre gli altri eventi avranno ingresso libero e gratuito. Nella giornata di domenica 16 Villa Margherita si animerà grazie a mercatini, spettacoli, incontri tra associazioni impegnate nel sociale alla presenza di Luigi Zanin direttore dell’Ufficio internazionale della Regione Veneto e Antonio Durante commercialista esperto del terzo settore. Alle 16 grande festa di chiusura. Info: hilalcircolo@gmail.com.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 12 ottobre

Treviso ore 20

Hotel BHR

Inaugurazione 10 anni di iniziative del Festival Italo Marocchino

Presentano: Paolo Di Giannantonio, giornalista Rai, e Moulay Zidane El Amrani, docente di letteratura araba.

Intervengono Abdallah Khezraji, presidente del Festival Italo Marocchino, Abdelkarim Benanni, presidente dell’associazione Ribat al Fath, Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Mario Conte, Sindaco di Treviso.

Proiezione del documentario Meno angurie più acqua

Premiazione

Spettacolo con la partecipazione del coro dell’Università popolare Auser

Buffet (evento solo su invito)

Giovedì 13 ottobre

Conegliano, ore 10.30

Aula magna del convento di San Francesco

Convegno I bambini soldato

Saluti di Chafiq Cherchoui, Console del Marocco, Fabio Chies, Sindaco di Conegliano. Interventi di Pedro Ignacio Altamirano Maccaròne, ricercatore e scrittore spagnolo, Matteo Dominici, rappresentante delle Nazioni Unite di Ginevra e project manager di Menafrica, Noureddine Obbad, scrittore, Rossana Rodà, presidente dell'agenzia United Ecosoc. Modera Annalisa Milani, osservatrice Ue.

San Donà di Piave, ore 19.30

Caffè Letterario

Film Le lacrime di Satana di Hicham Jebbari

Venerdì 14 ottobre

Università di Padova, ore 10.30

Convegno La religione è un bene comune

Intervengono: Abdelkarim Benanni, presidente dell’associazione Ribat al Fath, Andrea Colasio, assessore alla Cultura del Comune di Padova, Mohamed Rhachi, presidente dell’ Università Mohamed V, Ahmed Abbadi, teologo, Paolo Branca, Università di Milano.

Modera Luciano Gamberini, Università di Padova.

Padova, ore 12.30

Incontro tra le delegazioni delle Università di Padova e Mohammed V di Rabat per una futura collaborazione.

San Donà di Piave, ore 19.30

Caffè Letterario

Film Dernier Round di Mohamed Fikrane

San Donà di Piave, ore 21

Caffè Letterario

Incontro Identità e migrazioni, con le seconde generazioni, animato dall’attore senegalese Mohamed Ba e cena tipica con piatti marocchini, senegalesi e italiani.

Sabato 15 ottobre

Treviso, ore 10.30

Villa Margherita

Incontro I giovani e le sfide del futuro in Marocco, con imprenditori marocchini e giovani delle seconde generazioni. Intervengono Chafik Cherqaqui, Console generale del Marocco, Abdelghani Bouanfir, direttore generale della Banca Popolare Marocchina, Farid Basha, decano dell’Università Mohamed V, Zahra Maafiri, ex direttrice generale di Maroc Export, Matteo Villa manager di JA Solar, Matteo Dominici, imprenditore e Fabrizio Delage, imprenditore.

Treviso, ore 15.30

Villa Margherita

Inaugurazione Mostra delle opere della pittrice Shamira Minozzi e dello scultore Luciano Longo

Spettacolo con Mohamed Ba, musicisti italiani e marocchini

Domenica 16 ottobre

Treviso, ore 11

Villa Margherita

Convegno Formarsi per vincere dedicato alle associazioni del terzo settore

Intervengono: Luigi Zanin, direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Regione Veneto, Antonio Durante commercialista ed esperto del terzo settore. Modera Abdullay Ndyae, presidente di Cittadinanza attiva. Parteciperanno numerosi membri della Consulta regionale veneta per l’immigrazione.

Treviso, ore 16

Villa Margherita

Festa di chiusura con esposizioni di arte e artigianato, danze, musica e folclore

Per informazioni: festivalitalomarocchino@gmail.com