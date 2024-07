Festival culturale "La Giusta Distanza"

Torna, dal 27 luglio al 4 agosto, La Giusta Distanza, festival culturale diretto dall’attore e regista Mirko Artuso in collaborazione con i Comuni di Segusino e Setteville, il Teatro del Pane e il Centro Culturale Bice Lazzari. Una quinta edizione che prosegue nel solco del progetto avviato nel 2020 e che si si sviluppa attorno al tema delle sensazioni: la vista e il tatto saranno i sensi che guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’arte, della storia, del contatto con la natura, dei sogni, dei colori e della musica.

Sarà un programma ricco di suggestioni, emozioni e divertimento quello che il 27 e il 28 luglio e il 2, 3 e 4 agosto trasformerà Segusino, Milies, Quero e Vas in un anfiteatro naturale. Eventi dal vivo, incontri, laboratori, letture itineranti, visite guidate e degustazioni coinvolgeranno il pubblico di ogni età e le comunità locali con un unico filo conduttore: «Quest’anno racconteremo del rapporto tra vista e tatto nelle diverse declinazioni – spiega il direttore artistico de La Giusta Distanza Mirko Artuso -. Sarà un’immersione nel paesaggio di un vero e proprio teatro naturale, con i boschi come fondale, i prati come platea, alcune pedane di legno come palcoscenico, i piccoli cortili e i vecchi fienili a fare da scenografia. Un’occasione unica per cambiare prospettiva e immergersi in temi di grande attualità grazie agli originali punti di vista che ogni artista propone. Non capita spesso di poter stare tutti insieme a riflettere e divertirsi all’aria aperta, ascoltare ed emozionarci su temi importanti per i nostri sensi».

Tanti gli ospiti di spicco, tra cui Telmo Pievani con la Banda Osiris, Daniele Zovi e l’atleta paralimpico Simone Salvagnin.

Taglio del nastro sabato 27 luglio alle 16.30 a Segusino con l’inaugurazione di “Guardare ma non toccare” , installazione itinerante di Antonio Guiotto. Appositamente realizzata per il festival, è composta di sette tracce audio che si sostituiscono all’opera d’arte fisica per diventare un’esperienza intensa tra visione e immaginazione. Il pubblico verrà invitato ad ascoltare per immaginare e costruire mentalmente ogni opera, dandole forma in uno spazio mentale.

È profondamente legato all’occhiale, “principe” dei supporti alla vista, l’appuntamento “Quattro occhi e due stanghette” in programma alle 18 a Segusino con Lucio Stramare. Designer dell’occhiale per i più importanti fashion brand e fine collezionista, racconterà, in compagnia di Mirko Artuso, la sua carriera partendo dalla ricerca e dallo studio dell’archivio storico dell’occhialeria italiana e straniera. Sarà una vera e propria scoperta dell’anima storica di un oggetto e del senso del suo esistere.

Alle 21 al Centro culturale Bice Lazzari a Quero (Setteville) la compagnia Domesticalchimia metterà in scena “Banca dei sogni” , uno dei progetti più innovativi del teatro civile. Francesca Merli e Laura Serena coinvolgeranno tutta la comunità, dai bambini agli anziani, per raccontare in forma poetica il distretto nel quale si producono oggetti preziosi non solo per la vista.

Domenica 28 luglio La Giusta Distanza farà tappa a Schievenin (Setteville) con 5 differenti appuntamenti. Il primo è alle 16 con l’installazione itinerante “Guardare ma non toccare” di Antonio Guiotto. Alle 16.30 Michele Granzotto, giovane artista e ricercatore, condividerà i risultati della ricerca sull’espressività condotta assieme a un gruppo di persone non vedenti dell’Unione ciechi di Treviso nell’ambito del laboratorio “Leib” . Un’indagine attraverso i sensi realizzata per approfondire la percezione corporea nei contesti sociali e per capire il rapporto tra tatto e vista. Alle 17.30 nel bosco di Schievenin risuoneranno le voci degli interpreti del Teatro del Pane per un momento dedicato a letture suggestive. Alle 18 uno degli eventi più intensi dell’intero programma con la performance “Contatto invisibile” di Simone Salvagnin. Atleta ipovedente della nazionale di paraclimbing, Salvagnin percorrerà tra roccia e parole il sottile equilibrio delle emozioni: «Arrampico con tatto progredendo nell’invisibile, alimentando un contatto profondo con la mia emotività, nella continua ricerca di nuovi equilibri», spiega l’alpinista ed esploratore, che sarà accompagnato nella performance da Mirko Artuso e dalla guida alpina Loris Manzana.

Milies (Segusino) sarà palcoscenico del programma di venerdì 2 agosto. Alle 18.30 lo scrittore Nicola de Cilia e il fotografo Corrado Piccoli, in dialogo con Miro Graziotin, saranno i protagonisti di “Guardando dall’alto la valle più bella del mondo” . Attraverso i racconti di Giovanni Comisso e il linguaggio delle luci e delle ombre, i due esperti approfondiranno l’affascinante tema della fotografia del paesaggio. Prende spunto da un poema di Amelia Rosselli, una delle più grandi artiste Novecento, “Libellula” , panegirico della libertà di Irene Curto. Alle 20.30 l’attrice metterà in scena un canto d’amore in bilico fra lo spavento della ragione e il fascino della follia, fra desiderio e rifiuto, delirio ed erotismo, ridando voce a una poetessa che ha saputo comporre versi visionari e struggenti.

Il programma di sabato 3 agosto prenderà il via alle 15 a Vas (Setteville) con il laboratorio di poesia “Come un Pollicino sognatore” condotto dalla scrittrice Roberta Durante. Il laboratorio, rivolto ad adulti, bambini e ragazzi partirà dall’immersione in un bosco estivo per lasciarsi poi suggestionare da tutte le percezioni sensoriali e dal libero vagare dell’immaginazione. Da questa esperienza scaturiranno parole che verranno raccolte come le briciole di un Pollicino e daranno vita ad alcune poesie o a una piccola raccolta. Iscrizione obbligatoria e a pagamento. Alle 17, sempre a Vas, terza tappa dell’installazione itinerante “Guardare ma non toccare” di Antonio Guiotto. Alle 18 il bosco di Vas sarà ancora luogo di esperienza e di incanto con le letture a cura del Teatro del Pane e la passeggiata in compagnia di No Plastic Girls, collettivo femminile che tra il Piave e le Dolomiti promuove la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Travolgente chiusura di giornata al Centro culturale Bice Lazzari di Quero (Setteville), che alle 21 ospiterà “Allegro bestiale” , di e con Banda Osiris e Telmo Pievani. Un irresistibile incontro tra le parole della scienza, il divertimento e la leggerezza della musica, che vedrà sul palco l’accademico e quattro archivisti-musicisti alquanto insoliti e bizzarri. Tra strumenti scientifici e musicali, sonorità immersive e realtà diminuite, Pievani viaggerà attraverso il tempo alla scoperta dello stato di salute del pianeta Terra.

Domenica 4 agosto a Segusino alle 15 nuovamente il laboratorio di poesia “Come un Pollicino sognatore” condotto dalla scrittrice Roberta Durante. Alle 18 passeggiata nel bosco con lo scrittore, divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici Daniele Zovi, che sarà accompagnato dal Collettivo Sintonia e dalle letture del Teatro del Pane. Alle 19.30 torna “Guardare ma non toccare” , installazione di Antonio Guiotto. Alle 21 gran finale della quinta edizione de La Giusta Distanza con lo spettacolo comico-musicale “Con gli occhi di Kim” , con Kim da Capèa del Nord, Hanky Panky Band e Mirko Artuso. Le vignette del fenomeno del web, la musica dal vivo della band di Roncade e i racconti biografici inediti di Kim, strtambo dittatore in salsa veneta, interpretati da Mirko Artuso si trasformeranno in uno spettacolo “matrioska” unico e originale con una divertente sorpresa.

Nelle serate del 27 e 28 luglio e in quelle del 2, 3 e 4 agosto nelle località che ospiteranno il festival sarà possibile prenotare la cena-aperitivo alle 19.30 a cura del bar-ristorante Alle Pesa di Segusino.

Per info e prenotazioni :

prenotazioni@teatrodelpane.it

380.3842008 (anche Whatsapp)

www.teatrodelpane.it

(*) In caso di pioggia gli eventi del Festival si terranno presso

Centro Culturale B. Lazzari di Quero (Setteville)