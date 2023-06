Festival Della Musica 2023 - Concerto, osservazione delle stelle e cena a lume di candele

Sarà una serata ricca di emozioni e pathos mercoledì 21 Giugno alle ore 20, presso il Giardino del Centro Culturale Musikrooms quando si svolgerà la Festa Della Musica 2023 con la partecipazione del chitarrista compositore Andrea Vettoretti, del Duo Klezmer NIHZ e di Treviso Astronomica.

Una serata di alto profilo attraverso l’incontro virtuosistico e malinconico tra musica Klezmer – ebraica, musica classica e la New Classical World che sarà l’anteprima dell’atteso Festival Delle due Città previsto dal 22 settembre al 3 ottobre tra Treviso e Venezia con la Ventunesima Edizione che presenterà artisti Internazionali e generi che andranno dal Flamenco al Latin Jazz, dal Fado al Tango fino al New Classical World.

Si partirà dunque il 21 Giugno con il Duo NIHZ che presenta musica tradizionale klezmer e yiddish mescolata a composizioni classiche appositamente arrangiate per il Duo. In questa mescolanza, la musica ebraica e quella classica si incontrano e diventano un tutt'uno attraverso le mani di due artisti esperti che hanno tenuto più di 1500 concerti in oltre 35 paesi.

"Klezmer and beyond" il titolo del concerto, mescola virtuosismo e malinconia con un tocco di ironia interagendo con il pubblico. Non bisogna aspettarsi solo un duo di chitarristi in concerto, ma di essere portati in un viaggio teatrale pieno di virtuosismo, tecniche inusuali, percussioni con la chitarra, ma anche intimità e pathos. Aprirà il concerto il noto artista trevigiano Andrea Vettoretti precursore del New Classical World.

Dopo il concerto il pubblico potrà cenare a lume di candela e a seguire si potranno osservare le stelle a cura di Treviso Astronomica in occasione del solstizio d’Estate.

Informazioni e prenotazioni scrivendo a festival@musikrooms.com oppure nel sito www.musikrooms.com

Immerso nel verde del Parco del Sile, a cinque minuti dal Centro Storico di Treviso, il Centro Culturale Musikrooms vuole essere un ambiente raffinato ma allo stesso tempo informale, dove poter ospitare tutti coloro che amano l’arte.

DUO NIHZ

Bobby Rootveld (chitarra, percussioni e voce) e Sanna van Elst (polistrumentista e voce) hanno formato il Duo NIHZ nel 2001. Sono specialisti di musica Klezmer, canzoni yiddish e musiche composte durante la Shoah. Numerosi compositori hanno composto appositamente per Duo NIHZ tra cui Nikita Koshkin, Richard Vaughan, Annette Kruisbrink. Nel 2009 il Duo NIHZ ha ricevuto uno speciale 'Riconoscimento' durante l'International Jewish Music Festival di Amsterdam.

Kulturhaus NIHZ contiene la più grande libreria di chitarra classica d'Europa e archivio di ricerca che include spartiti, cd e LP comprese le composizioni e l'archivio del grande chitarrista e compositore tardo classico Maestro Louis Ignatius Gall. Bobby Rootveld lavora anche come cabarettista nei Paesi Bassi ed è fondatore e produttore esecutivo dell'etichetta discografica Samsong Productions. Il duo NIHZ ha un legame estremamente forte con la musica ebraica. Il nonno di Bobby era ebreo. Era l'unico sopravvissuto della sua famiglia durante la Shoah. Questo ovviamente ha comportato un ruolo importante nel desiderio di suonare musica ebraica. Non si tratta solo di suonare, ma di dedicare la musica del Duo NIHZ alla storia ebraica, ai lati solari e oscuri. La musica è il loro modo per "entrare in contatto" con il proprio background e onorarlo.

ANDREA VETTORETTI

Si diploma in conservatorio con il massimo dei voti e prosegue gli studi presso la prestigiosa “Ecole Normale de Musique” di Parigi, sotto la guida del M° Alberto Ponce, dove ottiene in soli due anni, il “Diplome Supe?rieur de Execution” e, successivamente il “Diplome Supe?rieur de Concertiste”, massimo riconoscimento dell’“Ecole Normale”. È risultato vincitore in tredici Competizioni Musicali Internazionali. Andrea Vettoretti gioca con la musica e la plasma per ottenere una rilassatezza ma allo stesso tempo una profondità essenziale che declina il genere da lui fondato, il New Classical World. Riguardo alla Sua musica lo stesso Andrea Vettoretti dice: "Mi piace sperimentare, provare nuove strade che portino, anche dopo lunghi percorsi, a una sintesi. Della musica classica mi appassiona la profondita? e la molteplicita?. Di altri generi musicali invece la semplicita? ed allo stesso tempo la forza di comunicazione.”

CENTRO CULTURALE MUSIKROOMS

Viale Louis Pasteur 38 – Treviso

320.0517000 – 328.7463053

www.musikrooms.com