Nel solstizio d’estate la magia evocativa della musica ci condurrà dalle fresche brezze mattutine ai colori dell’imbrunire, fino al cielo stellato della notte. La bellezza urbana di Conegliano, ricca di storia e luoghi affascinanti, accoglie col suo splendido panorama collinare i 10 eventi in 3 giorni del secondo Festival della musica nel paesaggio.



Il secondo “Festival della Musica nel Paesaggio” si pone come obiettivo la valorizzazione dei luoghi, del paesaggio e del patrimonio artistico musicale dato dagli artisti stessi che vivono il territorio e che riescono con la loro arte a creare questa simbiosi, uno scambio emozionale tra vibrazione-suono e luogo-paesaggio che vedrà coinvolti quasi 250 artisti prevalentemente del territorio (in formazioni varie, dal solista all’orchestra sinfonica con coro) e una stima di circa 3000 spettatori totali.



Protagonisti di valore come l’Orchestra Filarmonia Veneta che nel concerto di apertura del Festival uniranno il Patrimonio Mondiale dell’Unesco dato dal paesaggio culturale delle colline di Conegliano al canto lirico italiano, ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. Occasione questa per festeggiare anche il centenario della morte di Giacomo Puccini con l’esecuzione delle sue arie più celebri.

I vari concerti proposti conducono gli spettatori attraverso i luoghi maggiormente caratteristici del centro storico, paesaggi e suggestioni sonore, fino al concerto conclusivo nel Piazzale del Castello di Conegliano, ricco di storia e sede del Museo Civico cittadino.



L’evento conclusivo del Secondo Festival della Musica nel Paesaggio vede protagonista un progetto grandioso con le colonne sonore composte da Remo Anzovino per i film “La Grande Arte al Cinema”, da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo, premiate con il Nastro D’Argento e pubblicato in tutto il mondo da Sony Classical.

"La grande arte in concerto" è un viaggio multisensoriale unico tra le opere immortali di questi grandi Artisti, che prendono vita grazie all’interazione tra pianoforte solista, orchestra sinfonica, un grande direttore d’orchestra, un sistema tecnologico di proiezione visual che agisce in tempo reale seguendo la dinamica della musica e un disegno luci da grande spettacolo.

Un grande concerto che aumenta la capacità di Conegliano di accogliere artisti e spettatori da tutto il territorio, un'importante chiusura del Festival che fa da risuonatore e lancia l’offerta culturale coneglianese ben oltre i suoi confini.



