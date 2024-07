Festival "La musica nel sacro" - Revine Lago

La Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti, diretti dal maestro Giancarlo Nadai, saranno i protagonisti del concerto in programma domenica 21 luglio nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio a Lago, alle ore 17, con la presenza del famoso maestro violoncellista Giuseppe Barutti. Saranno eseguite musiche dei compositori Vivaldi, Fiocco e Haendel: maestro concertatore Giancarlo Nadai, i solisti saranno Andrea Bet, al violino, e Giuseppe Barutti al violoncello. ll maestro Giuseppe Barutti si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Benedetto Marcello di Venezia”. Vanta un curriculum di assoluto rilievo: ha svolto un’intensa attività concertistica, esibendosi nei più prestigiosi festival e sale da concerto in tutto il mondo, collaborando con musicisti del calibro di Salvatore Accardo, Bruno Giuranna e molti altri. È stato inoltre primo violoncello dell’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano e dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Dal 2001 è, assieme a Gianantonio Viero, Primo Violoncello dell’orchestra da camera “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone, considerata dalla critica internazionale fra i più rappresentativi complessi musicali italiani. L’ingresso al concerto è libero. A conclusione delle celebrazioni per il centenario della parrocchia, è prevista anche la breve illustrazione degli elementi storici e artistici dell’edificio sacro da parte di un esperto d’arte IBT. Presenta Elisa Nadai.

Si tratta del terzo appuntamento del Festival “La Musica nel Sacro. Tredici concerti nella bellezza delle chiese delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO”, promosso dall'Istituto Dioceano Beato Toniolo. Le vie dei Santi insieme all’Associazione musicale Toti Dal Monte e alla Piccola Orchestra Veneta.

La manifestazione si inserisce nel programma generale di “Armonie. Musica nel paesaggio. Musica per il paesaggio”.

Nell’elenco delle chiese più significative della diocesi di Vittorio Veneto e di Padova interessate dal Festival si inserisce di certo la parrocchiale di Lago, in comune di Revine Lago consacrata nel 1923, nella quale sono custodite opere di nomi importanti della pittura veneta, come Egidio Dall’Oglio, Francesco Beccaruzzi e Giuseppe Modolo, si trovano recenti dipinti di Annamaria Trevisan e in particolare si può ammirare una famosa pala di Francesco da Milano del 1515. Alla chiesa è dedicato uno dei filmati brevi della collana video “Luoghi del Sacro in terra UNESCO” realizzata con successo grazie all’impegno di Istituto Beato Toniolo, Diocesi di Vittorio Veneto e testata giornalista Qdpnews.it, con il decisivo sostegno di Banca Prealpi San Biagio. Ecco il link per la sua visione: https://www.qdpnews.it/comuni/revine-lago/la-parrocchiale-di-san-giorgio-di-lago-specchio-della-comunita-cristiana-lungo-i-secoli/