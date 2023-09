III edizione del Festival nazionale dell’innovazione scolastica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tutto pronto per la tre giorni del Festival nazionale dell’Innovazione Scolastica. Valdobbiadene dall’8 al 10 settembre prossimi accoglierà i rappresentanti di un centinaio di istituti, di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la penisola, trasformandosi ancora una volta in fucina di innovazione e punto di riferimento per il sostegno ai processi di miglioramento della scuola italiana. Venerdì 8 settembre alle ore 16:30 cerimonia di apertura ufficiale della manifestazione, in piazza Marconi, con la partecipazione delle autorità, tra cui il presidente di Fondazione IUAV Alberto Ferlenga, la presidente di INDIRE Cristina Grieco, il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini e l’assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Veneto Elena Donazzan: “Il coraggio della prima edizione, le aspettative della seconda e ora la consapevolezza che questa straordinaria intuizione partita dal basso, da due Presidi in prima linea nel periodo difficile della pandemia, è oggi un atteso appuntamento per chi pensa che la scuola italiana sia la più grande fucina di innovazione sociale, didattica, ambientale. Questo appuntamento diventa una grande agorà del pensiero profondo, della innovazione come lente con cui si legge il complesso e bellissimo mondo della scuola”. Il FIS 2023 ha come filo conduttore “La scena dell’insegnare, l’ambiente dell’apprendere”. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità, a partire dalla Mostra intitolata “Scuole da abitare”, che sarà allestita sotto il loggiato del Palazzo municipale e curata da Fondazione IUAV, quest’anno partner del Festival. Sarà pure l’occasione per presentare il Piccolo manuale. Idee per l’adeguamento delle scuole esistenti e la pubblicazione fotografica Architetture educative. Sabato 9 settembre, il clou della manifestazione con le sessioni di presentazione dei progetti presso gli spazi dell’Isiss “Verdi” di Valdobbiadene: “Le oltre cento candidature che ci sono giunte - spiega Alberto Raffaelli, presidente del Festival nazionale dell’Innovazione Scolastica - testimoniano come nella scuola italiana vi sia grande fermento creativo e profonda attenzione alle necessità dei ragazzi. I progetti e le esperienze didattiche, selezionate dal Comitato Scientifico presieduto da Luigi Ballerini, rappresentano il meglio dell’innovazione scolastica, distribuita lungo tutto lo stivale: dalla Basilicata alla Liguria, dalla Campania al Lazio, fino a Trentino, Emilia Romagna, Marche, Toscana, passando per Sicilia e Piemonte. Una dimostrazione plastica ed evidente che per fare la “buona scuola” non contano le coordinate geografiche, bensì la passione di docenti e dirigenti”. Infine, domenica 10 settembre dalle ore 9:45 in piazza Marconi cerimonia di consegna del Premio “Le bollicine della scuola” a Paola Guarneri, giornalista e conduttrice radiofonica - su Radio1 Rai conduce la trasmissione “Tutti in classe”. Esperta di scuola e formazione - e a Luca Vullo, regista, produttore cinematografico, regista teatrale, performer, conduttore televisivo.