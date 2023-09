XXXV Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana”

La trentacinquesima edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” (17 settembre - 15 ottobre 2023) offre nuovamente l’occasione di scoprire o riscoprire le potenzialità dell’organo come strumento dotato di grande storia, suggestione e versatilità.

Quasi un mese di programmazione con tre concerti e una Promenade organistica con tre ‘stazioni’ nella Città di Treviso e di nove in altrettanti Comuni della provincia: l’inestimabile patrimonio di organi storici della Marca torna a far sentire le tante preziose voci date nei secoli agli strumenti da organari di grande valore. Un cartellone coprodotto con Asolo Musica Veneto Musica e resa possibile dal fondamentale sostegno dei Comuni che ospitano i concerti – Casier, Casale sul Sile, Conegliano, Salgareda, Preganziol, Altivole, Santa Lucia di Piave, Quinto di Treviso – della Regione Veneto e del Ministero della Cultura, con l’indispensabile contributo de Gruppo Pro Gest e di CentroMarca Banca e la preziosa disponibilità delle comunità parrocchiali coinvolte.

Ma soprattutto va riconosciuto l’impegno della Città di Treviso che, sin dalla prima edizione del 1989 ha sempre voluto essere a fianco del festival contribuendo, assieme a Fondazione Cassamarca, a far conoscere lo straordinario patrimonio organistico presente nel nostro territorio diventando città promotrice di ECHO, Europae Civitates Historicorum Organorum – European Cities of Historical Organs, prestigioso club di città europee che promuovono gli organi storici.

«Il Festival Organistico rappresenta oramai una rassegna consolidata della nostra Città», le parole del Sindaco di Treviso Mario Conte. «Non solo viene celebrata la potenza comunicativa ed espressiva della musica ma anche il fascino di uno strumento capace di scaldare l’anima dell’ascoltatore. Ringrazio gli organizzatori, Asolo Musica e tutte le realtà, anche oltreconfine, che sostengono questa preziosa manifestazione che unisce arte e valorizzazione del nostro patrimonio artistico e architettonico».

“Il ricco cartellone, allestito anche quest'anno dal Comitato Promotore del Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso”, prevede la conferma della presenza anche di Maestri d'oltre confine, il che ci consentirà di continuare ad arricchire, con diverse interpretazioni, la voce dei nostri preziosi e inestimabili strumenti, patrimonio della nostra Città e della nostra Provincia.

Sempre presente, ad inizio rassegna, sarà la Crociera Organistica, lungo il fiume Sile, giunta alla ottava edizione” commenta Michele Pedoja, Presidente del Comitato Promotore del Festival. “Sentiti e altrettanto doverosi ringraziamenti non possono mancare ad Asolo Veneto Musica, partner del Festival il cui sostegno è, ed è stato elemento essenziale e imprescindibile per il successo di tutte le rassegne; al Comune di Treviso, sempre a fianco del Comitato Promotore; alla Regione Veneto e a tutte le altre Amministrazioni Comunali disponibili ad ospitare un evento del Festival. La massima gratitudine va poi ai nostri indispensabili sostenitori: il Gruppo Pro-Gest e CentroMarca Banca, i quali rendono tutto questo possibile. Sempre grato, dopo ormai otto anni, è altresì il ricordo rivolto a chi è stato, per molto tempo, il Segretario e, soprattutto, l'anima del Festival, Riccardo Moscatelli.”

“Asolo Musica è particolarmente felice di avere avuto anche quest’anno l’occasione di supportare le importanti iniziative del Comitato Promotore del Festival Organistico “Città di Treviso e della Marca Trevigiana” e del suo Direttore Artistico Roberto Antonello – spiega Maurizio Jacobi, Presidente di Asolo Musica - La collaborazione tra Asolo Musica e il Comitato Promotore è ormai un punto fermo e importante della tradizione culturale della nostra comunità. Il XXXV Festival Organistico Internazionale non solo consente di proseguire nella valorizzazione dell’eccezionale patrimonio di strumenti organistici che arricchisce le nostre Chiese, ma offre anche l’occasione per i cittadini di avere, con l’ascolto, momenti di serena riflessione, particolarmente necessaria in questi momenti difficili.”

"Da oltre 130 anni riconosciamo profondamente il valore fondamentale della cultura e dell'arte come autentiche fonti d'ispirazione nella società in cui operiamo - commenta Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CentroMarca Banca.- Il nostro sostegno a eventi culturali di spicco, come il Festival Organistico Internazionale 'Città di Treviso e della Marca Trevigiana', riflette il nostro costante impegno nel promuovere la crescita e il benessere della comunità attraverso l'espressione artistica e culturale. In questa particolare occasione siamo onorati di poter contribuire alla conservazione e alla celebrazione di un patrimonio intriso di storia, che, nel contempo, incoraggia la creazione di nuove prospettive creative per le generazioni future, permettendo loro di scoprire e apprezzare i tesori culturali del nostro territorio."

Il direttore artistico del Festival, Roberto Antonello, nei quindici concerti in programma, ha voluto rappresentare l’ampio ventaglio di suoni e di stili, di musica sacra e profana di cui si compone la sconfinata letteratura organistica, coinvolgendo sia giovani organisti sia alcuni maestri di fama internazionale nei diversi recital che esalteranno le peculiarità dell’organo, strumento del quale si può affermare - più che per ogni altro - che non ne esistono due simili.

La programmazione del festival inaugura Domenica 17 settembre, con l’ottava edizione della Crociera Organistica realizzata dal festival assieme ai Comuni di Casale sul Sile e Casier: la giornata di navigazione sul Sile consentirà ai partecipanti di raggiungere le chiese nei pressi dei porti fluviali e apprezzare tre concerti organistici che potranno essere condivisi anche dal pubblico che non partecipa alla crociera. Protagonisti dei tre appuntamenti saranno gli organisti Thomas Weissmüller e Silvia Berto assieme al contralto Eugenia Zuin e la viola d’amore di Giulio Baraldi; ogni concerto sarà preceduto da illustrazioni storico-artistiche delle chiese a cura dello storico Ivano Sartor.

La giornata inizierà alle 9.45 con l’imbarco al porticciolo di Casale sul Sile: la motonave raggiungerà poi il porto fluviale di Cendon di Silea dove, alle 12.00, avrà luogo il primo concerto all’organo di fine Settecento di Barbini - Pizzenardi nella chiesa parrocchiale.

A seguire, ripresa la navigazione, si farà rotta verso Casier, per il pranzo a buffet alla Trattoria Al Sile, proprio sulla piazza del porto.

Alle 15.00, nuovo concerto all’ottocentesco organo della vicina chiesa parrocchiale di Casier, dedicata a San Teonisto e compagni Martiri. L’imbarco successivo riporterà i partecipanti a Casale sul Sile dove alle 17.00 avrà luogo il terzo concerto nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Durante la crociera, vi saranno anche delle incursioni jazz realizzate in collaborazione con nusica.org.

Venerdì 22 settembre, alle ore 20.45, il festival si ferma a Treviso, alla chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera. All’organo Callido del 1779 suonerà Alberto Gaspardo, ECHO Young al concorso di Innsbruck di quest’anno. Il programma di questo concerto, basato solo apparentemente su un gioco di parole - a byrd inspiration - vuole trovare il nesso tra la musica come fotografia dei suoni del bosco e di alcuni tra i suoi compositori zoomorfi. Così William Byrd (uccello), per il quale quest’anno ricorrono i quattrocento anni dalla morte, risulta il fulcro e ispirazione di questa serata, tra i vari Uccellini e pavoni, in un gioco dove il cuculo, assieme alla gallina, si spera “facciano un bel concerto”.

Sarà un duo particolarmente originale a suonare domenica 24 settembre, alle ore 16.30, all’organo Bazzani del 1843 conservato nella chiesa parrocchiale di Santrovaso di Preganziol. Sound Signals è il titolo del concerto eseguito da Carlo Torlontano, corno delle alpi Francesco Di Lernia, organo che costituisce una proposta musicale unica che, attraverso un programma originale, intende creare atmosfere evocative di ricordi passati e luoghi lontani. Il concerto comprende la Sinfonia Pastorella di Leopold Mozart, compositore che dedicò varie opere a strumenti poco noti. Si narra che dopo aver ascoltato un corno delle alpi suonato da un viandante, Leopold rimase talmente colpito dalla magnificenza del suo suono da dedicargli il ruolo di solista in una sua sinfonia che chiamò Pastorella, rappresentando così la prima composizione di musica classica dedicata al corno delle Alpi.

Il programma proposto da Francesco Buongiorno all’organo De Lorenzi nella pieve di San Cassiano a Quinto di Treviso, venerdì 29 settembre alle ore 20.45, dal titolo Musica per tastiera, orchestrale e bandistica all’organo, esplora alcune delle pagine più rappresentative del repertorio organistico e trascrizioni che dal barocco tedesco conducono al repertorio bandistico ottocentesco italiano passando attraverso lo stile galante mozartiano

Sabato 30 settembre, si ritorna a Treviso per la Promenade Organistica che partirà alle 15.00 dall’organo organo Beniamino Zanin, 1888 della Chiesa di Santa Maria Maddalena con Alberto Barbetta, con un programma dedicato alla Scuola Italiana; si proseguirà, alle ore 15,45, nella Chiesa di Santa Lucia dove si trova un organo Positivo Napoletano del ‘700 suonato da Andrea Chezzi, ad accompagnare il violino di Silvia Colli; i due musicisti, alle 16.30, si trasferiranno nell’adiacente Chiesa di San Vito dove si trova l’Organo Domenico Malvestio del 1903.

Domenica 1 ottobre alle ore 16.30 si andrà alla chiesa parrocchiale di Caselle di Altivole, dove è custodito il prezioso organo costruito da Antonio Barbini nel 1758. Il Trio Dacci – i violini di Luisa Bassetto e Francesca Balestri, assieme all’organista Paola Talamini, che proporranno musiche di Mozart e Vivaldi.

Una immersione nel repertorio romantico, invece, sarà quello di venerdì 6 ottobre, alle ore 20.45, all’organo Andrea Zeni costruito nel 1999 della chiesa Parrocchiale di Salgareda con l’organista Christophe Mantoux; César Franck e i suoi successor è il titolo del concerto dove César Franck, Louis Vierne e Maurice Duruflé hanno stretti legami: Louis Vierne fu uno degli ultimi allievi di Franck nella sua classe di organo e improvvisazione al Conservatorio di Parigi, e Maurice Duruflé fu il miglior allievo di Louis Vierne, che lo avrebbe voluto come suo successore all'organo di Notre-Dame de Paris.

Ancora Treviso, sabato 7 ottobre, alle ore 20.45, all’Organo dei Fratelli Serassi custodito nella piccola ma splendida chiesa barocca di Sant’Agostino dove Guy Bovet, organista e compositore, proporrà anche una sua divertente composizione Suite pour La Roche ovvero L’Asino della Rocca, per farsi perdonare la perdita delle chiavi dell’organo Giovanni Franzetti della chiesa di La Roche sur Foron, in Savoia francese (dove l’Asino è il compositore stesso).

Domenica 8 ottobre, alle ore 16.30, il festival farà tappa alla chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Piave dove troviamo l’organo Gaetano Zanfretta: Il CoroinCanto, diretto da Marina Bottacin, dialogherà con l’organo suonato da Marco Milan in un viaggio musicale che si snoda dal Seicento ai giorni nostri.

Sabato 14 ottobre, alle ore 20.45 saremo a Conegliano nella Chiesa dei Ss. Martino e Rosa dove troviamo l’organo Giovan Battista De Lorenzi del 1862: il Coro Polifonico San Biagio, diretto da Francesco Grigolo, dialogherà con l’organo suonato da Mirco Vicentin.

I brani proposti andranno a sottolineare le possibilità di dialogo tra l'organo e il coro partendo con un brano di Terenzio Zardini del quale quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita per proseguire con due suggestivi brani di Mario Lanaro e Roberto Brisotto e per concludere con lo "scoppiettante" Cristo risusciti nella versione moderna dell'inglese Alan Wilson,

Il tradizionale concerto dedicato a Johann Sebastian Bach all’organo Zanin della chiesa parrocchiale di Santa Bona, lo strumento intorno al quale prese il via la straordinaria avventura del Festival, chiuderà la programmazione domenica 15 ottobre, alle ore 16.30, con protagonista Felix Marangoni.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Info: festorganisticotv@gmail.com - www.festivalorganistico.com

Asolo Musica Veneto Musica – 392 4519244 - www.asolomusica.com - info@asolomusica.com