Festival Organistico Internazionale: concerto omaggio a Dino De Poli

Giovedì 1 ottobre (ore 20,45) il Festival Organistico Internazionale farà tappa a Santa Caterina, una delle sedi dei Musei Civici di Treviso, dove si trova l’organo in stile rinascimentale costruito nel 1998 da Francesco Zanin e donato alla Città di Treviso da Fondazione Cassamarca che aveva attuato un progetto di restauro e ripristino di tanti strumenti storici della città, contribuendo a rendere Treviso una delle capitali europee della musica organistica: per questo motivo, il Comitato promotore ha deciso di dedicare il concerto a Dino De Poli, già Presidente Onorario di ECHO.

Come infatti ricorda Michele Pedoja, Presidente del Comitato promotore del festival, “grazie a Dino De Poli è stata possibile la costruzione nel 1998 dell'Organo di Santa Caterina: prezioso strumento ispirato alla tradizione rinascimentale italiana seguendo i canoni e l'estetica del periodo più importante per la letteratura organistica del nostro Paese, che molti Maestri d'oltralpe chiedono sovente di studiare e suonare”.

Antico e nuovo tra rinascimento e barocco è il titolo del programma con cui Francesco Cera – clavicembalista, organista e direttore tra i più apprezzati interpreti italiani della musica antica e che dopo molti anni torna a Treviso - accosterà quattro grandi personalità dell’organo, appartenenti a due nazioni, l’Italia (pur suddivisa in molteplici ducati e stati) e la Spagna, nazioni o meglio regioni d’Europa che ebbero tra loro contatti molto significativi in periodi sfaccettati e complessi, a volte contraddittori e dai confini non ben definiti quali sono stati il Rinascimento ed il Barocco.

Il XXXII Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca Trevigiana” interamente dedicato al ricordo di Riccardo Moscatelli, è realizzata in collaborazione con Asolo Musica Veneto Musica e resa possibile dal fondamentale sostegno dei Comuni che ospitano i concerti, in primis quello della Città di Treviso, della Regione Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con l’indispensabile contributo de Gruppo Pro Gest e di CentroMarca Banca e la preziosa disponibilità delle comunità parrocchiali coinvolte.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo la normativa antiCovid con obbligo della mascherina

Info per il pubblico: festorganisticotv@hotmail.it - www.festivalorganistico.com

Asolo Musica Veneto Musica - 0423 950150 - www.asolomusica.com - info@asolomusica.com