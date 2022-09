Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” - 34^ edizione

La trentaquattresima edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” (17 settembre - 9 ottobre 2022) offre nuovamente l’occasione di scoprire o riscoprire le potenzialità dell’organo come strumento dotato di grande storia, suggestione e versatilità. Quasi un mese di programmazione con tre concerti e una Promenade organistica con quattro ‘stazioni’ nella Città di Treviso e di nove in altrettanti Comuni della provincia: l’inestimabile patrimonio di organi storici della Marca torna a far sentire le tante preziose voci date nei secoli agli strumenti da organari di grande valore. Un cartellone coprodotto con Asolo Musica Veneto Musica e resa possibile dal fondamentale sostegno dei Comuni che ospitano i concerti – Casier, Casale sul Sile, Conegliano, Salgareda, Preganziol, Altivole, Santa Lucia di Piave, Quinto di Treviso – della Regione Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l’indispensabile contributo de Gruppo Pro Gest e di CentroMarca Banca e la preziosa disponibilità delle comunità parrocchiali coinvolte.

Ma soprattutto va riconosciuto l’impegno della Città di Treviso che, sin dalla prima edizione del 1989 ha sempre voluto essere a fianco del festival contribuendo, assieme a Fondazione Cassamarca, a far conoscere lo straordinario patrimonio organistico presente nel nostro territorio diventando città promotrice di ECHO, Europae Civitates Historicorum Organorum – European Cities of Historical Organs, prestigioso club di città europee che promuovono gli organi storici.

«Il Festival Organistico continua ad essere un importante strumento per diffondere la cultura e la passione per uno strumento ricco di storia come l’organo», le parole dell’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso. «Parliamo di una rassegna che è in grado di far scoprire alcune delle meraviglie custodite nelle nostre Chiese, integrando un contesto musicale di altissimo livello che anche quest’anno vedrà Treviso protagonista nelle chiese di Santa Bona, San Nicolò, Sant’Agostino, San Gregorio, Santa Lucia, San Vito e Sant’Ambrogio di Fiera».

“Il ricco cartellone della XXXIV edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca Trevigiana”, allestito grazie alla stretta collaborazione con Asolo Musica e all'inestimabile impegno del direttore Artistico, M° Roberto Antonello, dopo due anni in cui siamo stati costretti a lunghi periodi di clausura, tra lock down e zone di vario colore, prevede il ritorno nella nostra Città dei Maestri d'oltre confine, il che permetterà di apprezzare e valorizzare anche con diverse interpretazioni la voce dei nostri preziosi e inestimabili strumenti, orgoglio della nostra Città e della nostra Provincia.” commenta Michele Pedoja, Presidente del Comitato Promotore del Festival “Debbo ringraziare con sincero apprezzamento tutti coloro che stanno contribuendo, anno dopo anno, a questa iniziativa, in particolare i membri del Comitato Promotore, la Regione Veneto, le Amministrazioni Comunali disponibili ad ospitare un evento del Festival, primo fra tutti il Comune di Treviso, i nostri sostenitori, ovvero il Gruppo Pro-Gest e Centromarca Banca, e, infine, ultimo ma non ultimo, il pubblico, componente più importante la cui presenza e vicinanza rende possibile il Festival stesso.”

“Asolo Musica è particolarmente felice di avere avuto anche quest’anno l’occasione di supportare le importanti iniziative del Comitato Promotore del Festival Organistico “Città di Treviso e della Marca Trevigiana” e del suo Direttore Artistico Roberto Antonello – spiega Maurizio Jacobi, Presidente di