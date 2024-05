Si terrà il 4 e 5 maggio 2024, dal mattino alla sera, presso il Parco Archeologico didattico del Livelet in via Carpenè, Revine Lago l’inedito Festival di Primavera. Una vasta gamma di attività che spaziano dalla mostra mercato di prodotti locali agli incontri con autrici e autori, dai laboratori per grandi e piccoli alle proiezioni cinematografiche incentrate sulla natura e sulla primavera.

L’evento è organizzato da Piattaforma Lago e Pro Loco di Revine Lago con il patrocinio dell’amministrazione comunale, e si inserisce all’interno delle attività di Revine Lago 2024 – Capitale Europea Del Cinema Indipendente.

Questo nuovo piccolo festival è pensato per coinvolgere tutto il pubblico dai più piccoli con laboratori divertenti e interattivi, ai più grandi con lezioni appassionanti su giardinaggio e floricoltura. Le serate saranno animate da proiezioni cinematografiche a tema, avvolgendo gli spettatori in storie che celebrano la bellezza della natura e stimolano la riflessione sul cambiamento climatico.

Una proposta che va oltre l'intrattenimento, con incontri dedicati alle energie sostenibili e alle sfide del nostro clima. È un'opportunità per imparare, condividere e connettersi con la comunità, promuovendo una consapevolezza crescente su questioni cruciali per il nostro pianeta. Unisciti a noi in questo festival di primavera, dove la natura si intreccia con la conoscenza, la sostenibilità e la condivisione, creando un ambiente vibrante e positivo per tutti.



L’ingresso agli eventi serali è gratuito fino ad esaurimento posti.

Entrambe le giornate ci sarà una piccola area ristoro con prodotti realizzati da Osteria Al Barique, Il Forno di Adriano e Ristorante Ai Pini.

PROGRAMMA



SABATO 4 maggio

ingresso libero



14:00-20:00 Swap Party

Lo Swap è un evento di scambio di vestiti usati con l'obiettivo di dare nuova vita agli abiti che non usiamo più. Porta i tuoi vestiti e se vuoi prendine degli altri!

16:00 Salvaguardiamo la biodiversità - le attività dell’associazione Al Portego

17:00 Incontro con Chiara Spadaro e presentazione del libro L’arcipelago delle Api, edito da Wetlands in collaborazione con la libreria il Viale; a seguire Aperitivo con vino naturale a cura di Costaldilà

20:30 Candle concert Il duetto dei fiori con i flautisti Eugenio Migotto e Federica Feltrin

21:00 Proiezione del film L’orto del mondo

un film collettivo di Milena Fiore, Paola Piscitelli, Marco Zuin, Alessandro Penta, Stefania Muresu, Dimi Kazak, Emilio Suraci, Marco Schiavon, Sofia Merelli con la partecipazione di Giovanni Cioni, Italia, Francia, 2023 alla presenza di Giovanni Cioni e del regista del film Marco Zuin



DOMENICA 5 maggio

ingresso al parco del Livelet dalle 10 alle 18 - ingresso al parco, laboratori didattici nelle palafitte inclusi ***

Le visite e i laboratori del parco archeologico

10.00-18.00 visite guidate alle palafitte

10.00-13.00 officina preistorica METALLO SBALZATO

14.00-17.00 officina preistorica PIETRA LEVIGATA



dalle ore 10:00 alle ore 19:00 mostra mercato:

Semi per l’orto contemporaneo - Piccolo Seeds; Le terre di Giulia e i fagioli del Fasol da Lago; ATPiCO - la biblioteca degli oggetti; Filwood; Terrarium di Eleonora Mazzer; Bonsai di Tarzo; Stampe e ceramiche di Daria Tommasi; Anna e l’armocromia; le marmellate e i sottaceti di Katy Sartor; La bottega di Elisa

10:30 Passeggiata intorno al lago parlando con il regista Giovanni Cioni di cinema e vita contadina

11:00 Laboratorio Componi il tuo terrarium con Eleonora Mazzer

14:00 Laboratorio Scoprire i colori con l'Armocromia - gratuito

15:30 Laboratorio Componi il tuo terrarium con Eleonora Mazzer

16:00 Incontro e presentazione del libro: Un paesaggio tutelato con Filippo Romano e Miro Graziotin in collaborazione con la libreria il Viale

17:30 Incontro con Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia e presentazione del loro libro: Maledetta zappa. Due millennial prestati all’agricoltura

a seguire Aperitivo con vino naturale a cura di Montepiatti

19:00 Talk e proiezione Armando Dal Col – L'arte del bonsai di Tarzo alla presenza dei registi Filippo Cifarelli e Vincenzo Tancredi e del protagonista Armando Dal Col, primo maestro bonsaista italiano.

20:30 Candle concert Il duetto dei fiori con i flautisti Eugenio Migotto e Federica Feltrin





Eventi serali ad ingresso gratuito.

Laboratori con quota di partecipazione.



*** Domenica 5 maggio:

ingresso al parco del Livelet dalle 10 alle 18 - ingresso al parco, laboratori didattici nelle palafitte inclusi

Intero: €6

Ridotto: €4 (4-17 anni / over 65 / portatori di handicap)

Gratuito: sotto i 4 anni e per residenti nel Comune di Revine Lago con documento

INFORMAZIONI

Qui il programma completo



Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@lagofest.org



Maggiori informazioni qui:

revinelago2024.eu

piattaformalago.org

IL PROGETTO SI INSERISCE ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA REVINE LAGO 2024 – CAPITALE EUROPEA DEL CINEMA INDIPENDENTE IDEATA E REALIZZATA DA PIATTAFORMA LAGO.