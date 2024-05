Festival delle professioni

La sezione di Treviso di AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), in collaborazione con UGDCEC (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) Sezione di Treviso, l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro Sezione di Treviso, Giovani Medici Legali Universitari, Giovani Imprenditori Confindustria Veneto, ANCE Veneto Giovani (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Commissione Giovani Notai dell'Ordine di Treviso, Commissione Giovani Ingegneri dell'Ordine di Treviso e Commissione Giovani Architetti dell'Ordine di Treviso, intende organizzare - nel giorno 29 maggio 2024 – un evento formativo aperto non solo ai liberi professionisti del settore, ma a tutta la cittadinanza, sul tema della “Responsabilità” e della “Sostenibilità”.

In un contesto socio-economico e professionale sempre più votato alla “multidisciplinarietà”, i giovani professionisti ed imprenditori della provincia di Treviso si confronteranno sul profondo e variegato significato del termine “responsabilità” e sull’importanza del concetto di “sostenibilità”, agevolando l’interlocuzione tra categorie che condividono, nel nostro territorio, le medesime visioni sul futuro delle professioni e, al contempo, condividono le medesime criticità.

“Fare impresa” in modo responsabile, avendo cura degli interessi delle persone che dipendono dal nostro agire e, al contempo, in modo sostenibile, riflettendo sulle conseguenze che il nostro modus operandi ha sul territorio in cui operiamo.

Se è vero che, oggi più che mai, diventa fondamentale elaborare una rete tra professionisti, è altrettanto essenziale che ci si interroghi, a proposito di sostenibilità, sull’impatto delle scelte che quotidianamente vengono fatte da ciascuno, anche nel campo alimentare. A tal proposito, al fine di incoraggiare e promuovere le PMI della provincia di Treviso, sarà partner dell’evento la condotta locale di “Slow Food”, che offrirà a tutti i partecipanti, in fase di accreditamento, una selezione di prodotti provenienti da consorzi e coltivatori diretti del territorio. Main Sponsor dell’evento sarà CentroMarca Banca, da sempre sensibile ed attenta alle costanti evoluzioni del nostro mondo imprenditoriale. Interverranno sul palco un rappresentante per ciascuna categoria professionale. L’evento sarà moderato dalla dott.ssa Anna de Roberto.

Ore 13:00 – Lunch di benvenuto

Ore 14:30 – Saluti istituzionali

Presidente della Regione Veneto: Dott. Luca Zaia; Presidente della Provincia di Treviso: Dott. Stefano Marcon Sindaco della città di Treviso: Dott. Mario Conte Sindaco di Treviso; Dott. Angelo Sidoti Prefetto di Treviso.

Ore 15:00 – Inizio lavori (Interventi in fase di definizione) Dott. Gianluca Munarin - Amministratore CentroMarca Banca; Dott.ssa Martina Tripi – Condotta SlowFood di Treviso; ANdrea Erri - Dir. Generale Teatro La Fenice; Avv. Carlo Foglieni – Presidente nazionale AIGA; Dott. Giacomo Fassina – Presidente Consulta Nazionale dei giovani medici legali universitari; Dott. Salvatore Pepe – Notaio in Treviso; Arch. Andrea Cavallari - Vicepresidente nazionale ANCE Giovani; Dott. Sebastiano Zanette – Consigliere nazionale UGDCEC; Arch. Marco Pagani – Presidente Ordine Arichitetti di Treviso; Dott. Francesco Ongaro - Vicepresidente Gruppo Giovani Confindustria Veneto Est; Dott. Riccardo Berto - ANGCDL Sezione di Treviso; Ing. Domenico Condelli - Consigliere Nazionale CNI.

Ore 18:30 – Aperitivo conviviale.