Festival del Sapere: Davide De Zan presenta il suo libro "Pantani per sempre"

Sabato 25 febbraio alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio di Sernaglia torna il “Festival del Sapere 2023”, la rassegna culturale ideata e organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Civica “Giocondo Pillonetto”, e che vede la direzione artistica del dott. Ezio Pederiva.

L’evento vedrà il noto giornalista sportivo Davide De Zan presentare il suo ultimo libro "PANTANI per sempre" (Libreria Pienogiorno): "Un’incalzante indagine che non smette di chiedere giustizia e racconta a tutto tondo la vicenda di un campione che è nel cuore di ogni amante del ciclismo. Chi si chiede perché, a vent’anni dalla sua ultima corsa, l’amore per Marco Pantani è più vivo che mai, lo capirà leggendo questo libro".

L’incontro, realizzato con la collaborazione dell'associazione Sprint Vidor La Vallata e dell' AC Col S. Martino, consentirà al pubblico di ripercorrere la storia di uno dei miti dello sport, il campione di ciclismo Marco Pantani.

«L'Amministrazione Comunale ha sempre posto una particolare attenzione allo sport e alla sua incidenza sociale, sia con manifestazioni tese a valorizzarne appieno il potenziale educativo, sia attraverso iniziative volte a richiamarne la grande passione popolare – afferma il sindaco Mirco Villanova - e tale importante serata vuol essere un omaggio all'entusiasmo e alla passione che Marco Pantani seppe sollevare».

L’ingresso è libero, senza prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili (per info: biblioteca 0438 965373)