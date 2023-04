Festival del Sapere - Ecco la lectio magistralis “L’uomo, la tecnica e la terra: un filo da ricucire” di Umberto Galimberti

Venerdì 14 aprile alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio si terrà il quinto e ultimo appuntamento con il Festival del Sapere. La rassegna culturale, ideata e organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Civica “Giocondo Pillonetto”, e che vede la direzione artistica del dott. Ezio Pederiva, chiude con una lectio magistralis del prof. Umberto Galimberti dal titolo “L’uomo, la tecnica e la terra: un filo da ricucire”.

La lectio dell'affermato filosofo sarà preceduta dai saluti del sindaco Mirco Villanova e della dirigente scolastica degli istituti di istruzione secondaria superiore "M. Casagrande" di Pieve di Soligo e "G. Verdi" di Valdobbiadene, Giuliana Barazzuol, e dall’introduzione curata da Ezio Pederiva.

«L’Amministrazione Comunale, attraverso quest’ ultima fondamentale tappa del Festival, intende avvicinare e interrogare la filosofia in merito alla cruciale relazione tra l’uomo, la terra e la tecnica – sottolinea il sindaco Mirco Villanova -. L’appuntamento è in stretta continuità con il precedente incontro che ci ha consentito di dialogare con la scienza grazie al prestigioso intervento della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. Poter incontrare ora un filosofo della levatura culturale del prof. Umberto Galimberti rappresenta il giusto coronamento di una stupenda rassegna che, affrontando tematiche di grande attualità, ci ha regalato importanti occasioni per sviluppare approfondite riflessioni e per acquisire rinnovate consapevolezze».

L’ingresso è libero, senza prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili (per info: biblioteca 0438 965373 oppure biblioteca@comune.sernaglia.tv.it).