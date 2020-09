Radio Birikina, Radio Bella & Monella presentano le finali di Festival Show Casting 2020

Ecco le finali nazionali del concorso che Festival Show riserva agli artisti emergenti, inizialmente programmate per maggio a Caorle, che arrivano, nel primo fine settimana di sembre, a Castelfranco Veneto.

La città murata accoglierà tutti i finalisti dei vari casting svoltisi online e sull'intero territorio italiano dallo scorso gennaio, poi interrotti a marzo.

E' un evento che concentrerà, fra Teatro Accademico e Piazza Giorgione, il meglio della musica italiana realizzata da artisti non ancora conosciuti ma sicuramente molto preparati. La manifestazione è promossa da Radio Birikina e Radio Bella & Monella e organizzata dal Comune di Castelfranco Veneto.

"La finale del casting, programmata a maggio, è sempre stata in questi anni un preludio straordinario per il tour estivo – sostiene Paolo Baruzzo, coordinatore di Festival show – e in questa estate con l'evento fermo per i noti motivi, non abbiamo voluto annullare questa opportunità per i tanti ragazzi che si erano iscritti alle selezioni e diventa un segnale di fiducia nel futuro. Grazie alla condivisione del progetto da parte del Comune di Castelfranco Veneto, questo appuntamento si svolge per la prima volta in città. E sarà già uno spettacolo rendere protagonisti tanti ragazzi che stanno muovendo i primi passi nel mondo della musica. Gli ospiti invitati vestiranno a festa la serata. E Castelfranco diventa così una città per cantare".

Festival Show, nato nel 2000, ha sempre valorizzato i giovani e le band emergenti. Tutti i finalisti dei casting online e in presenza, andati in scena negli ultimi mesi verranno riascoltati dalla Commissione Artistica per tutta le giornata del 4 settembre e la mattina del 5 al Teatro Accademico. Ne risulterà una classifica che porterà i primi venti migliori posizionati a cantare sabato sera, 5 settembre, nel grande spazio di Piazza Giorgione, nell'ambito dello spettacolo che vedrà la partecipazione di vari ospiti e di una giuria di primissimo piano presieduta dal talent scout, produttore e presentatore televisivo Francesco Facchinetti.