Festival dello Skymano

Una disciplina sportiva pensata per essere praticata da tutti, senza distinzione di età, sesso o condizione fisica, e studiata in particolare per le pluridisabilità. Dopo l’esordio nell’ottobre 2023, torna a Casale sul Sile lo Skymano, stavolta con un festival di tre giorni dedicati a questa disciplina.

La prima giornata venerdì 5 luglio, con un primo allenamento previsto alle ore 16 al Palazzetto dello Sport di Casale. Sarà l’occasione per approcciarsi a questo sport adattato, una variante della pallamano priva di contatto fisico pensata per poter essere giocata anche da persone con disabilità. A condurre l’evento il professor Michele Panzarino, docente universitario ed ideatore dello Skymano, nonché componente del Centro ricerche studi dell’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva.

Sabato 6 luglio alle 16 all’Auditorium Comunale ci sarà invece un convegno dedicato in cui si approfondiranno gli aspetti e le regole di questo sport.

Domenica 7 luglio dalle 9 in poi al Palazzetto dello Sport di Casale ci sarà il torneo di Skymano, dove le diverse squadre si affronteranno per decretare il vincitore della competizione.

Lo Skymano nasce dall’idea dell’associazione Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ed è un gioco sportivo adattato. Consiste in una pallamano adattata, priva di contatto fisico, in cui due squadre composte da 11 giocatori, si fronteggiano schierate in campo in posizioni fisse all’interno di appositi quadrati, che delimitano lo spazio d’azione di ogni singolo giocatore. Le squadre sono miste, composte da giovani e non, uomini, donne, normodotati e diversamente abili. Il gioco è pensato per includere tutti ed assegnare ad ognuno un ruolo da protagonista. Il progetto “Skymano” si impegna a creare una rete di collaborazione aperta a tutti gli enti sportivi, professionisti, e medici sanitari interessati a promuovere un'attività fisica inclusiva e a migliorare la salute e il benessere della comunità. La disciplina sportiva nasce ufficialmente nel 2006, è riconosciuta dal Coni ed è entrata a far parte ufficialmente del sistema sportivo della FIGH del Coni dal 2022. Bear Training ASD, che opera già nel Comune di Casale sul Sile, è promotore di questo evento.

«Si tratta di uno sport che può davvero essere praticato da tutti, in grado di aggregare e realizzare una vera inclusione» spiega il sindaco di Casale Stefania Golisciani, «siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione nel nostro comune, un evento che rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità e che dà l’opportunità a tutti di cimentarsi con questo sport, giovani e meno giovani, oltre a persone con disabilità di diverso tipo. Si tratta di un momento importante di sana aggregazione per tutta la nostra comunità».