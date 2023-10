Festival Sport e Cultura - 5^ edizione

Bambini e anziani: sono queste le fasce di età cui è dedicata la quinta edizione del Festival di Sport e Cultura promosso dall’amministrazione comunale di Montebelluna in collaborazione con 6’s Team, la realtà associazionistica nata dall’unione di 6 società sportive stabilmente radicate nel territorio montebellunese: rugby, volley, basket, atletica leggera, nuoto, scherma.

Spiega il curatore scientifico della manifestazione, Valter Durigon: “Il Festival di Sport e Cultura nelle prime edizioni ha cercato di mettere in luce prevalentemente il contesto culturale in cui lo spettacolo offerto dallo sport, soprattutto se di alto livello, viene a collocarsi al giorno d’oggi.

Si è voluto dare risalto alla dimensione competitiva soprattutto per cercare di coinvolgere le tante realtà sportive del territorio montebellunese riunendole, per la prima volta, all’interno di un unico evento condiviso.

Nelle successive edizioni l’attenzione si è spostata gradualmente in direzione dello sport per tutti e, conseguentemente, verso il movimento in funzione della salute e del benessere psicofisico per prendere in considerazione anche le fasce di popolazione che svolgono attività motorie a livello amatoriale.

L’edizione di quest’anno del Festival è invece dedicata in maniera più specifica alle fasce d’età che, per vari motivi, necessitano di un’attenzione particolare, quindi individui che si collocano agli estremi opposti del percorso che contrassegna la nostra esistenza; vale a dire i bambini e gli anziani.

La tematica della quinta edizione del Festival Sport e Cultura di Montebelluna sarà incentrata sull’empowerment, ovvero l’acquisizione di consapevolezza e l’assunzione di responsabilità da parte della popolazione in materia di salute”.

Precisa il sindaco, Adalberto Bordin: “Anno dopo anno questa manifestazione si trasforma, concentrandosi su tematiche differenti ma che hanno un unico filo conduttore: il legame tra sport e cultura e la diffusione della cultura sportiva ed un obiettivo chiaro, quello di Montebelluna e il territorio del Distretto della calzatura sportiva ad essere punto di riferimento per la divulgazione dell’importanza dello sport nelle sue diverse declinazioni: dal wellness (salute e benessere fisico e psicologico), alla valenza ludica, al professionismo.

Valore aggiunto di questa iniziativa è il rinnovato legame con l’associazione 6’s Team – che ringrazio - la cui mission è proprio quello di valorizzare e diffondere una cultura dello sport a 360 gradi, coinvolgendo in particolare i giovani, consapevoli che educare allo sport significa educare ad uno stile di vita sano.

Un’attenzione, quella verso i giovani, che abbiamo espresso anche lo scorso week end partecipando assieme all’assessore allo Sport, Andrea Marin, all’iniziativa promossa dall’associazione Shark Fighters Kickboxing presso l’Istituto Einaudi assieme a Gloria Peritore, campionessa mondiale di kickboxing, per promuovere l’importanza dello sport anche come strumento di prevenzione del bullismo”.

Interviene Fabio Flora, presidente di 6’s Team: “Dalla prima edizione con Valter si è voluto evidenziare la parola Cultura, proprio perché al di là dell’aspetto agonistico di ogni disciplina, lo Sport può avere diversi piani di conoscenza e valenza che s’intrecciano tra loro durante tutta la nostra vita. Lo Sport può esprimere i propri adulti significativi ed integrarsi nel patto educativo tra scuola e famiglia, è facilitatore di relazioni soprattutto nelle fasce d’età giovanili e, ovviamente, contribuisce al benessere psicofisico dell’individuo. Il Festival permette di spaziare tra i diversi piani usando anche punti di vista insoliti.”

PROGRAMMA

Due le giornate dedicate dal Festival, venerdì 6 e sabato 7 ottobre.

Si comincia venerdì 6 ottobre alle 10.00 con l’appuntamento “Consapevolmente in movimento”, un convegno sulla consapevolezza dell’importanza del movimento per il benessere psicofisico del cittadino over 60.

L’occasione è offerta dalla presentazione dell’opuscolo “Consapevolmente in movimento anche dopo i 60 anni”, realizzato dal Prof. Valter Durigon, che rappresenta il contributo fornito dalle Scienze Motorie per consentire ai cittadini over 60 di migliorare e mantenere il proprio stato di salute attraverso l’acquisizione di informazioni riguardanti le modalità di espletamento dell’esercizio fisico.

Interverranno per fornire il loro contributo sull’argomento l’Assessore alla Sanità, Dott. Elzo Severin, il Dott. Nello Spinella, estensore della prefazione del volume di Valter Durigon, l’Ulss 2 Marca Trevigiana Dipartimento di Prevenzione - struttura Stili di Vita, l’Università degli Studi di Trento - sezione Scienze Motorie - Dipartimento neuroscienze, biomedicina e movimento e l’UTEM Università della terza Età di Montebelluna.

Il pomeriggio il Festival si sposta al Parco Manin con due eventi:

GLI EFFETTI E I BENEFICI DEL VIET TAI CH e due sessioni pratiche (alle 15.00 e alle 16.30) della disciplina del Viet Tai Chi a cura dell'associazione Thien Lo di Montebelluna. Istruttore c.n. 2° Dang Denis Piovesan (partecipazione libera e gratuita; in caso di maltempo, Foyer Biblioteca Comunale). La scelta del Tai Chi nel contesto della tematica di fondo del festival si lega perfettamente con molte indicazioni presenti nella pubblicazione su cui ruota l’incontro della mattinata.

È tradizione del festival, dedicare un momento particolare ai più piccoli.

Per l’edizione 2023, si è pensato di dare risalto alle attività ludiche basate su abilità di tipo manuale orientate allo sviluppo della cosiddetta “coordinazione fine”.

Sono pratiche fondamentalmente basate su attività di manipolazione finalizzate alla realizzazione di oggetti che però vengono sempre meno coltivate, sia in casa che a scuola, ed il cui impoverimento costituisce una delle cause del progressivo impoverimento di una considerevole quantità di potenzialità motorie e cognitive nei soggetti in età scolare.

L’ORIGAMI, UN’ARTE CHE SVILUPPA LA COORDINAZIONE MANUALE ATUTTE LE ETÀ

Dalle 15.00 alle 18.00 Laboratorio di origami rivolto a nonni e bambini, a cura di Elisa Meneghin –Fatto con Gioia.

Attività libera e gratuita.

Sabato 7 ottobre, invece, nelle piazze del centro l’evento FACCIAMO VOLARE IN ALTO LA FANTASIA, un laboratorio di aeroplani di carta a cura degli educatori di scienza e arte dei servizi culturali del Comune di Montebelluna, con la partecipazione delle associazioni sportive del territorio.

L’attività è inserita nell’ambito della “Giornata del Volontariato” organizzata dal Coordinamento Volontariato Montebelluna.

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: Servizio Cultura Tel. 0423 617423 - e-mail: cultura@bibliotecamontebelluna.it