21° Festival Internazionale del Teatro di Figura. Burattini e Marionette. Omaggio a Fausto Braga

Ritorna il Festival Burattini e Marionette organizzato dal Comune di Colle Umberto in collaborazione con Associazione Istadea e con la direzione artistica del noto burattinaio vittoriese Alberto de Bastiani. Le due giornate del Festival, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, sono dedicate al burattinaio Fausto Braga che nacque a Lozzo di Cadore nel 1864, ma scelse di abitare in Via Mescolino, a San Martino di Colle Umberto. Il 2019 è stato l’anno della ventesima edizione e dopo due anni di stop forzato causa Covid si ritorna finalmente in Borgo Mescolino e in Piazza Marconi con spettacoli di burattini, marionette, teatro di strada, circo teatro, laboratori, giocoleria e molto altro.

Il Vicesindaco Covre: "La nostra manifestazione si fonda sul lavoro di tante persone che collaborano allo scopo di portare la cultura in piazza creando occasioni per stare insieme tra le risate e gli occhi stupiti di grandi e piccoli. Tutto ciò è possibile grazie ad Alberto De Bastiani, ai volontari di Istadea, associazione che cura scenografie e il ristoro e che devolve gli utili, di edizione in edizione, alla parrocchia di San Martino, all’instancabile Protezione Civile, agli abitanti del borgo con la loro disponibilità e i proprietari dei parcheggi, gli sponsor con la loro generosità, i dipendenti comunali, i volontari che accolgono le persone alle casse e all’infopoint. In questa edizione sarà presente il Consiglio Comunale dei Ragazzi che ci aiuterà durante tutta la manifestazione e il Centro Diurno di San Martino di Colle Umberto che donerà dei pensieri realizzati dai ragazzi che lo frequentano ai bimbi che entreranno al Festival! Aspettiamo solo voi, per condividere tutto questo!".

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA E CONSAPEVOLE

Programma completo e ulteriori aggiornamenti nel sito comunale https://www.comune.colle-umberto.tv.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1

e alla pagina Facebook: https://facebook.com/events/s/21-festival-internazionale-del/1648968738820379/

www.comune.colle-umberto.tv.it

fb.me/ComuneColleUmberto

bit.ly/COLLEUMBERTOINFORMA

PROGRAMMA

Sabato 10 settembre

Dalle ore 18.15

Un susseguirsi di spettacoli, in piazza Mescolino di 15/20 minuti l’uno con:

Pierpaolo di Giusto “La primavera“(burattini a dito)

Mario Sances “Essere come l'acqua” (circo teatro)

Teatro in trambusto “Varita’ Prestige“ (marionette)

Alberto Di Giusto con “l’organetto di Barberia“

Ore 19.15 in cortile Tomasi

Alberto De Bastiani “La storia di Pinocchio“ (narrazione e teatro di figura)

Ore 20.30 piazza Marconi

Compagnia Beghere’ “Rendez-vous“ (circo teatro)

Ore 21.30

Compagnia Creme Brûlé “Circo cerino”(spettacolo con fuoco)

Domenica 11 settembre dalle ore 15.00

Michele Polo “Fantasia di burattini”(burattini)

El Bechin “Puppet orror show” (marionette e teatro di strada)

Mario Sances “Essere come l’acqua“ (circo teatro)

Compagnia in Trambusto “Varietà Prestige” (marionette)

Compagnia Beghere’ “Fuori dalla valigia”(giocoleria e clown)

Bambabambin “Ri Show” (spettacolo itinerante)

Alberto De Bastiani e Irene Costantini “Il mulino incantato”( burattini)

Ore 20.00

Creme Brûlé “Circo cerino”(spettacolo di fuoco)

Durante tutto il pomeriggio

Associazione Fantulin “Laboratorio del legno”

Ludobus verde blu

Ludobus la tana dei tarli

Truccabimbi

Laboratorio bolle di sapone