Festival Treviso Giallo 2022

La quarta edizione del Festival Treviso Giallo si svolgerà a Treviso dal 9 all’11 settembre nella prestigiosa sede del Museo di Santa Caterina, piazza M. Botter 1. Tra i molti ospiti attesi: Giancarlo De Cataldo, Lucio Luca, Valerio Varesi, Guido Sgardoli, Riccardo De Palo, Jacopo De Michelis, Paolo Di Stefano, Fabrizio Roncone, François Morlupi, Alessandro Manera, Michael Robert Michon, Marco Franzoso, Marika Piva, Dominique Manotti, Valerio Calzolaio, Lucia Visca, Paolo Roversi, Fulvio Luna Romero, Rita Cascella, Patrizia Rinaldi, Veronica Pivetti, Chicca Maralfa, Ludovico Del Vecchio, Giuseppe Festa.

Così l’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti: “Treviso Giallo è un festival nato a Treviso e che in questi quattro anni ha saputo crescere, aumentando non solo l’offerta letteraria in termini di incontri e tavole rotonde ma anche la partecipazione di figure professionali e le istituzioni. Riuscire a dare un taglio scientifico a un genere letterario così conosciuto non era affatto scontato: grazie all’impegno del Comitato Scientifico, non solo Treviso Giallo è diventato un punto di riferimento in ambito letterario, ma è riuscito anche ad ampliare gli orizzonti fino a diventare un’opportunità per riunire in un unico contesto magistrati, avvocati, criminologi, psicologi, scrittori, giornalisti d’inchiesta e accademici da tutta Italia. Per questo non vediamo l’ora di ospitare, nel contesto del Museo di Santa Caterina, il ricco programma creato anche quest’anno con grande attenzione ai dettagli e alla vitalità culturale del territorio”.

“Il Festival si conferma un appuntamento interdisciplinare, dal taglio scientifico, rivolto a tutta la cittadinanza con una sezione specifica dedicata ai bambini e ai ragazzi. – dichiara Lisa Marra, editore di LINEA edizioni e presidente dell’Accademia Veneta –. Attraverso l’articolazione della proposta culturale che spazia dalla letteratura al cinema, alla musica, al teatro e all’arte, e affrontando tematiche di stringente attualità, il festival rappresenta un’occasione di riflessione e confronto culturale stimolante, grazie anche a significativi incontri che valorizzano la letteratura come impegno civile. Nello stesso tempo, richiama a Treviso un pubblico sempre nuovo, invitando a visitare una città e una provincia ricche di storia, arte e bellezze naturali.”

Proprio relativamente alla funzione della letteratura come impegno civile – aggiunge Pierluigi Granata, responsabile organizzativo del festival insieme a Lisa Marra – quest’anno, in particolare, è prevista la partecipazione di diversi giornalisti, anche d’inchiesta, i quali attraverso le loro opere di no-fiction cercano di stare nella Storia, per raccontare personaggi esemplari e vicende credibili, espressioni di dinamiche sociali, economiche e politiche violente e criminogene, a testimoniare come la realtà superi il noir. A volte, con l’intento di riscattare gli oppressi che, nel caso del romanzo Quattro centesimi a riga di Lucio Luca, sono identificabili nei giornalisti che operano in estrema solitudine nelle “zone difficili”, per presidiare la libertà d’informazione. Non a caso Treviso Giallo intende collaborare con il Festival del Giornalismo “Leali delle notizie” di Ronchi dei Legionari (GO).

Il Festival Treviso Giallo si caratterizza per il peculiare taglio scientifico e interdisciplinare, che lo distingue a livello nazionale ed europeo, e conferma l’attiva collaborazione con diverse Università e Istituzioni culturali, italiane e straniere, grazie all’impegno del Comitato scientifico, presieduto dal prof. Elvio Guagnini, Emerito dell’Universita? di Trieste.

Per questo si svolgera? in maniera analoga alle prime edizioni, ossia mediante diverse formule di interazione di rilevanza pubblica: tavole rotonde su specifici settori (spionaggio, crimini economici, mafie, misteri d’Italia, crimini ambientali, devianze, crimini nella Storia), presentazioni di singole novita? editoriali, proiezioni cinematografiche, spettacoli e letture, cacce al tesoro letterarie, laboratori per bambini. La suddetta impostazione, grazie alle specificità del genere giallo e noir, diviene un’occasione unica di approfondimento e confronto interdisciplinare, un punto di osservazione privilegiato, attraverso il quale il dibattito su precise tematiche di natura sociale, storica, giudiziaria ed economica, che interessano direttamente la nostra societa? e le istituzioni pubbliche, si sviluppa in una chiave nuova e fruibile da un ampio pubblico. Sarà inoltre organizzato, in collaborazione con il Cinema Edera, un omaggio a Pier Paolo Pasolini che vedrà la presentazione del libro Pier Paolo Pasolini 1922-2022. Un mistero italiano della giornalista Lucia Visca e la proiezione del film “Pasolini” diretto da Abel Ferrara. E sempre con l’obiettivo di valorizzare la letteratura come impegno civile sabato 10 settembre si terrà la presentazione/spettacolo del libro Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo del giornalista Lucio Luca.

Viene confermata anche quest’anno la sezione Giallo Kids dedicata ai bambini per avvicinarli alla letteratura con letture e laboratori, grazie anche alla collaborazione inaugurata con la BRAT, Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e la Fondazione Oderzo Cultura di Oderzo che ha l’obiettivo di divenire un punto di riferimento per la letteratura per bambini e ragazzi. L’edizione 2022 conferma l’estensione del programma anche alle province di Treviso, Venezia e Padova, coinvolgendo le librerie del territorio e le Fondazioni culturali. Il festival vuole favorire una circolarità culturale che possa essere un’occasione, per la cittadinanza tutta, di condivisone e crescita sociale e, nello stesso tempo, desidera valorizzare un territorio, come quello trevigiano, ricco di storia, arte e bellezze naturali.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

VENERDÌ 9 SETTEMBRE - Sala Coletti Museo Santa Caterina, Piazzetta Botter Mario, 1 - Treviso

14.30 | Saluti istituzionali

15.00 | Tavola rotonda “GIALLO MA…”

intervengono Elvio Guagnini Università di Trieste

Valerio Varesi giornalista e scrittore

Giancarlo De Cataldo magistrato e scrittore

Marika Piva Università di Padova

16.30 | Presentazione MARSIGLIA ’73

di Dominique Manotti Università Paris VIII e scrittrice

con Pierluigi Granata criminologo

18.30 | Presentazione REO CONFESSO

di Valerio Varesi giornalista e scrittore

con Elvio Guagnini Università di Trieste

21.00 | Presentazione LA SVEDESE

di Giancarlo De Cataldo magistrato e scrittore

con Valerio Calzolaio critico letterario

20.30 | CINEMA EDERA

Via A. Radaelli, 14 – Treviso



Presentazione PIER PAOLO PASOLINI 1922-2022 di Lucia Visca giornalista e scrittrice con Francesco Sidoti Università dell’Aquila e proiezione del film PASOLINI di Abel Ferrara

SABATO 10 SETTEMBRE Sala Coletti Museo Santa Caterina, Piazzetta Botter Mario, 1 – Treviso

10.30 | Presentazione LE REGOLE DEGLI INFAMI di Fulvio Luna Romero scrittore con Fernando Veggo esperto di investigazione

11.30 | Presentazione LA STIRPE DI RAMFIS di Rita Cascella Vicario del Questore con Pierluigi Granata criminologo



BIBLIOTECA BRAT - Biblioteca dei ragazzi, P.za Rinaldi, 1/b – Treviso

GIALLO KIDS | info 0422 658993

16.00 | Gioco letterario a tema ispirato ad A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.

L’incomparabile avventura del figlio segreto di Sherlock Holmes

di Guido Sgardoli (10 -14 anni)

Sala Coletti Museo Santa Caterina, Piazzetta Botter Mario, 1 – Treviso

15.00 | Presentazione BLANCA E LE NINAS VIEJAS di Patrizia Rinaldi scrittrice con Carla Bertollini docente 16.00 | Presentazione I DELITTI DI WHITECHAPEL di Guido Sgardoli scrittore con Francesco Sidoti Università dell’Aquila

17.15 | Presentazione TEQUILA BANG BANG

di Veronica Pivetti attrice e scrittrice

con Riccardo De Palo giornalista

18.30 | Presentazione NON FARMI MALE

di Fabrizio Roncone giornalista e scrittore

con Giovanni Viafora giornalista

21.00 | Presentazione e spettacolo QUATTRO CENTESIMI A RIGA

di Lucio Luca giornalista e scrittore

con Luca Perrino giornalista

Salvatore Piparo attore

Michele Piccione musicista­

DOMENICA 11 SETTEMBRE­

BIBLIOTECA BRAT

Biblioteca dei ragazzi, P.za Rinaldi, 1/b – Treviso

GIALLO KIDS | info 0422 658993



10.00 | CACCIA AL TESORO

con SUPERGATTA

e premiazione al Museo Santa Caterina (6-12 anni)



Sala Coletti Museo Santa Caterina

Piazzetta Botter Mario, 1 – Treviso

10.30 | Presentazione LO STRANO CASO DELLE SORELLE BEDIN

di Chicca Maralfa giornalista e scrittrice

con Carla Bertollini docente

11.30 | Tavola rotonda collana “GREEN NOIR”

di Ludovico Del Vecchio scrittore

con Alessandro Manera assessore Comune di Treviso

Francesco Sidoti Università dell’Aquila

e Francesco Ferracin scrittore

15.00 | Presentazione NEL NERO DEGLI ABISSI

di François Morlupi scrittore

con Bruna D’Ettore docente

16.00 | Presentazione ANNOTAZIONI SU UN CASO DELICATO

di Michael Robert Michon scrittore

con Sergia Adamo Università di Trieste

17.00 | Presentazione e intervento musicale UNA TRAPPOLA D’ARIA

di Giuseppe Festa scrittore

con Alessio Antonini giornalista

18.30 | Presentazione LA STAZIONE

di Jacopo De Michelis editore e scrittore

con Elvio Guagnini Università di Trieste

21.00 | Presentazione RAGAZZE TROPPO CURIOSE

di Paolo Di Stefano giornalista

con Riccardo De Palo giornalista

APPUNTAMENTI PROVINCIA DI TREVISO, PADOVA, VENEZIA

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

CASTELFRANCO VENETO | LIBRERIA MONDADORI

Via Francesco Maria Preti, 67

18.30 | Presentazione LA LEZIONE

di Marco Franzoso scrittore

con Mita Cipriani giornalista

SABATO 10 SETTEMBRE

PADOVA | LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE

Piazza Dell’Insurrezione, 3 Padova

17.30 | Presentazione BLACK MONEY

di Paolo Roversi scrittore

con Daniela Gumbaz Accademia Veneta



VENEZIA | SPAZIOEVENTI LIBRERIA LA TOLETTA

Fondamenta de Borgo, 1134 Dorsoduro

11.00 | Presentazione LA SVEDESE

di Giancarlo De Cataldo magistrato e scrittore

con Giovanni Pelizzato libraio ed editore­

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ODERZO | FONDAZIONE ODERZO CULTURA

Palazzo Foscolo

Via Garibaldi, 65



GIALLO KIDS | info 0422 718013



11.00 | Laboratorio gioco letterario

IL COMMISSARIO VIRGOLA E IL GIALLO DEI GIALLI

di Marco Zanchi scrittore (7-12 anni)

15.00/16.00

20 bambini (8-12 anni)

17.00/18.00

20 bambini (8-12 anni)



CACCIA AL TESORO

“SHERLOCK HOLMES AL MUSEO

a cura di Acqualta Teatro

https://acqualtateatro.blogspot.com/p/blog-page.html