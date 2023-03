Festival Treviso Giallo - 5^ edizione

Avrà inizio Giovedì 23 marzo la quinta edizione del Festival Treviso Giallo che animerà con incontri e spettacoli fino a domenica 26 marzo, la prestigiosa sede del Museo di Santa Caterina.

Tra i molti ospiti attesi: Antonia Arslan, Tullio Avoledo, Cinzia Bomoll, Vincenzo Cantarella, Enrico Corradini, Riccardo De Palo, Diego De Silva, Patrizia Debicke, Paolo Di Stefano, Fulvio Ervas, Gabriella Genisi, Veit Heinichen, Giulio Marra, Federico Moro, Enrico Pandiani, Patrizia Rinaldi, Fabrizio Roncone, Maria Scoglio, Grazia Verasani, Guido Vianello, Gino Vignali, Abel Souto Miguel, Vincenzo Cantarella, Guido Sgardoli, Beatrice Peruffo.

Si inizia alle 15 con i saluti istituzionali nella Sala Coletti Museo Santa Caterina e si prosegue alle 15.30 con la tavola rotonda “Il Giallo prima del Giallo” intervengono Sergia Adamo dell’Universita? di Trieste, la scrittrice Antonia Arslan e Francesco De Nicola dell’Università di Genova, modera Elvio Guagnini dell’Universita? di Trieste.

Alle 17 si terrà la presentazione del romanzo del dirigente bancario Vincenzo Cantarella, Ribelle senza causa (Scatole Parlanti) con Pierluigi Granata criminologo dell’economia e giornalista.

Alle 18.30, il critico letterario Giulio Marra presenterà Neither Shakespeare or Mickey Spillane - Shakespeare e il Noir con la giornalista Lucia Zorzi e letture di Antonio Ceccato.

Durante le giornate del Festival sarà inoltre possibile visitare a Oderzo nella Pinacoteca la mostra “Il ciclo del mistero”, Edgar Allan Poe illustrato da Alberto Martini.

Viene confermata anche quest’anno la sezione Giallo Kids dedicata ai bambini per avvicinarli alla letteratura con letture e laboratori, grazie anche alla collaborazione inaugurata con la BRAT, Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e la Fondazione Oderzo Cultura di Oderzo (TV) che ha l’obiettivo di divenire un punto di riferimento per la letteratura per bambini e ragazzi. A partire da questa edizione ci saranno anche incontri dedicati ai ragazzi delle scuole superiori (in collaborazione con BILL - Biblioteca della Legalità).

L’edizione 2023 conferma l’estensione del programma anche alle città di Treviso, Vicenza, Padova, Mestre, Venezia, Oderzo (TV), San Biagio di Callalta (TV), coinvolgendo le librerie, Università, Musei e le Fondazioni culturali. Inaugurata anche la collaborazione con i festival Un mare di Racconti di Trieste e il Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari (GO).

Importante novità di questa edizione è la collaborazione con le cartolibrerie associate Confcommercio della provincia di Treviso (presidi culturali del territorio) che si occuperanno di coordinare i gruppi di lettura.

Il festival – completamente gratuito – vuole favorire una circolarità culturale che possa essere un’occasione, per la cittadinanza tutta, di condivisione e crescita sociale e, nello stesso tempo, desidera valorizzare un territorio, come quello trevigiano e vene- to, ricco di storia, arte e bellezze naturali.