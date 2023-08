Festival “Un bosco da [L]amar”

Un fine settimana dedicato al bosco e ai carbonai. È “Un bosco da [L]amar”, festival in programma sabato 2 e domenica 3 settembre al Parco dei Carbonai di Lamar e vicino a Col Alt, organizzato dall’amministrazione comunale di Cordignano con la collaborazione della biblioteca civica “Francesconi”, dell’associazione Pro Belvedere e della Pro Loco di Cordignano con l’obiettivo di valorizzare il territorio e la sua storia.

L’iniziativa è rivolta, grazie alla diversificazione degli eventi, a tutte le fasce di età e prevede attività musicali che rientrano nella programmazione della Città Veneta della Cultura 2023.

Questo il programma:

Sabato 2 settembre al Parco dei Carbonai alle 10.30 si terrà un laboratorio dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni, guidato da Eupolis Studio Associato, sul tema “Come un uomo primitivo in Cansiglio”. L’iscrizione è obbligatoria: https://urly.it/3wwdb

Alla stessa ora Andrea Bitto guiderà “Alla scoperta delle faggete di Cordignano”, escursione sulla gestione forestale sostenibile.

Alle 18 è invece in programma l’”Aperitivo del carbonaio”, percorso di degustazione tra vino, sapori, note e parole, con la partecipazione della scuola di musica “Felet”, del gruppo di lettura “Voci in Viaggio” e la collaborazione di “Wine&Events – Sara Fracassi”. L’iscrizione all’iniziativa è obbligatoria: https://urly.it/3wwdk

Domenica 3 settembre alle 6 a Col Alt si terrà “Alba sul Col Alt”, concerto del trio d’archi “Trio Yugen”, con colazione del carbonaio.

Giada Dalla Libera, assessora alla Cultura del Comune di Cordignano: “La buona sinergia tra biblioteca civica di Cordignano e l’associazione Pro Belvedere con il supporto della Pro Loco di Cordignano permette di organizzare queste iniziative condividendo l’obiettivo comune di valorizzare la storia locale concentrandosi sul tema dei carbonai e del bosco, come risorsa naturale e economica. Non è scontato investire in un’area come il Parco dei Carbonai, ma questo luogo ben rappresenta il rapporto delle generazioni passate con il bosco, le caratteristiche del legno e della foresta e l’importanza del sapere manuale: il passato e il presente si incontrano, per trasmettere la storia e rinnovarne la memoria”.

Tutti gli eventi sono gratuiti. In caso di pioggia verranno annullati.