Festival Varcities a Villa Bolasco

Il giardino di Villa Revedin Bolasco sarà teatro venerdì 5 maggio del FESTIVAL VARCITIES, proposta rivolta alle famiglie, ma più in generale all’intera cittadinanza che permetterà di vivere esperienze e confrontarsi sui temi di rigenerazione urbana.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita, organizzato in collaborazione con l’Università di Padova, Unismart e Eurac Research, sarà un utile momento non solo di apprezzare le bellezze della principale area verde cittadina ma, soprattutto, di approfondire le attività di ricerca sociale, ambientale e sul benessere che da settembre 2020 si stanno realizzando nell'ambito del programma Horizon 2020 VARCITIES all’interno del Parco di Villa Revedin Bolasco che hanno per obiettivo quello di:

- migliorare l’accessibilità e la mobilità nel Parco in rapporto alle diverse esigenze dei visitatori;

- analizzare e monitorare il benessere psico-fisiologico delle persone in relazione alle caratteristiche ambientali del Parco;

- sviluppare un sistema digitale per garantire la sicurezza dei visitatori e per facilitare la navigabilità del Parco;

- sviluppare delle linee guida per la (ri)progettazione degli spazi pubblici urbani ed istituire un osservatorio locale per il paesaggio;

- realizzare un totem digitale multifunzione che permetta di conoscere il Parco promuovendo i risultati del progetto.

Si parte alle ore 17 conla possibilità di passeggiare liberamente nel Parco e partecipare alle dimostrazioni proposte dagli stand interattivi che includono:

· Pinacoteca VARCITIES: il percorso di co-progettazione;

· Tecnologie innovative per la sicurezza dei percorsi nel Parco;

· Paesaggio Sonoro: un’esperienza immersiva nei canti degli uccelli del giardino;

· L’effetto della natura sul sistema nervoso;

· Percorsi e mappe degli effetti della natura sul benessere psicologico;

· Robot che simulano la passeggiata nel parco dei visitatori raccogliendo dati sull’esperienza;

· Panchine SMART per ammirare il parco e scattare qualche foto ricordo;

· L’Osservatorio locale per il paesaggio della Castellana;

· Cosa c’è dietro quel muro? Progetta con noi un nuovo sistema informativo per turisti e cittadini.

Ad accompagnare la proposta le esibizioni musicali con quartetti d’archi e di fiati, realizzate da musicisti del Conservatorio di Musica Agostino Steffani.

Alle 19, all’interno della Villa è in programma un momento di riflessione e co-progettazione urbana per la promozione e il miglioramento degli spazi urbani della città, a partire dalle soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions, NBS) ed a conclusione un ensemble musicale eseguito dagli allievi del Conservatorio Steffani. Un rinfresco finale concluderà l’intero pomeriggio. In caso di maltempo l’evento si svolgerà regolarmente all’interno della Villa.

La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione per assistere agli incontri all’interno della Villa (a causa dei posti limitati) tramite il modulo di iscrizione da compilare cliccando sul seguente link www.unismart.it/festival-varcities. In alternativa, è possibile scaricare la brochure del programma e scansionare il QR code per accedere al link dove potersi registrare.