Una fetta di teatro: appuntamenti domenicali per famiglie al teatro Sant'anna di Treviso

La rassegna teatrale de Gli Alcuni "Una Fetta di Teatro" riparte con un ricco programma!

Ogni domenica a partire dal 17 ottobre il Teatro Sant'Anna di Treviso riaprirà per accogliere divertenti spettacoli per bambini e famiglie, sia messi in scena dalla nostra compagnia, sia da attori ospiti.



Di seguito tutte le informazioni per partecipare:

Per prenotare il tuo posto al Teatro Sant’Anna clicca su questo link: https://cutt.ly/lEAH2FY

Oppure scrivi una mail a teatro@alcuni.it o chiama il numero 0422-421142 ai seguenti orari:

- dal martedì al venerdì: 15.00-18.00

- domenica: 15.00-17.30

Le prevendite sono disponibili presso

– il Teatro Sant’Anna (Viale Brigata Treviso, 18 – 31100 Treviso)

Dal martedì al venerdì: 15.00-18.00

Domenica: 15.00-18.00

– il Parco degli Alberi Parlanti (Viale Fellissent – 31100 Treviso)

Dal martedì al sabato: 15.00-18.00

Domenica: 10.00-13.00

Prezzo del biglietto: 6 Euro a persona

Tessere: 5 ingressi 27,50 Euro / 10 ingressi 50 Euro



GREEN PASS

L’accesso agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19, secondo quanto previsto dal d.l. 105/2021.

Prima dell’accesso, ai visitatori sarà richiesta l’esibizione della certificazione. Le bambine e i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde.



Vi aspettiamo numerosi!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...