L’evento denominato FIERA ARTE TREVISO si presenta come primo appuntamento Mostra mercato d’Arte Contemporanea, di massa, per la Città di Treviso. L’intento di Visioni d’Arte è quello di organizzare una vera e propria Fiera d’Arte all’interno dell’ex Area Pagnossin ora Spazio Open Dream acquisito nel 2015 dall’imprenditore Damaso Zanardo, il cui intento è quello di trasformare l’area in vero e proprio punto di riferimento per Arte e Artisti.

Nelle nostre valutazioni abbiamo notato una lacuna nel territorio dell’estremo nord est di Fiere del settore, inquanto le manifestazioni fieristiche d’Arte più importanti, nelle vicinanze, si riducono, a sud con Arte Padova (appunto presso l’area fieristica di Padova), e a nord con ente fiere di Longarone (BL), da questi due punti se guadiamo verso centro/oriente fino ai confini con la Croazia non troviamo nessuna manifestazione d’Arte di massa. Quindi ci siamo presi l’impegno e l’onere di colmare questa lacuna con l'appoggio delle Amministrazioni: Provincia e Comune, nonché da parte della Confcommercio, della Federalberghi e le varie associazioni del territorio trevigiano troveremo appoggio e collaborazione per portare a termine nel miglior modo possibile questo importante progetto, utile alla divulgazione dell’arte e dei luoghi ma anche all’indotto socioeconomico del territorio.





PROGRAMMA

La prima edizione di Fiera Arte Treviso si svolgerà dal 26 al 29 settembre 2024 aperto dalle 10:00 alle 19:00 presso lo spazio Open Dream in via Noalese, 94 -padiglione Ovest- con una superfice espositiva su circa 3.500 mq. totali; suddivisa con circa 150 stand di diverse modulazioni che verranno messe a disposizione degli artisti e associazioni del settore; un’altra area verrà messa a disposizione (sempre con stand) per le varie agenzie del settore come: editorie, magazine, promotori vendite, canali televisivi, etc. Verranno proposti dei premi agli artisti partecipanti messi a disposizione dai vari sponsor che vorranno aderire a questo evento unico per il territorio e che di anno in anno Visioni d’Arte vorrà riproporre con scadenza fissa e sempre migliorare/ampliare, con il supporto delle varie Istituzioni ed enti proposti, che vorranno supportare questo importante progetto.

L’evento sarà inaugurato dalle autorità e dal del Prof. Vittorio Sgarbi giovedì 26 settembre alle ore 18:00, con ingresso riservato solo agli invitati. L’apertura al pubblico proseguirà nei giorni seguenti con gli orari sopraindicati, la chiusura avverrà nel giorno di domenica 22 settembre alle ore 19:00.





L’esposizione prevede la presenza di artisti provenienti da Italia, Europa, Inghilterra e saranno contattate le maggiori metropoli degli Stati Uniti come: New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago e Miami e dell’Oriente come: Seoul, Shangai, Pechino, Hong Kong e la vicina Sh?nzhèn un centro urbano caratterizzato da una sempre maggiore creatività, nel 2008 è stata dichiarata dall’UNESCO Città creativa per sostenere la sua reputazione nelle arti e consolidare la sua svolta da motore industriale a capitale della creatività. Quindi un evento aperto al Mondo dell’Arte nel vero senso della parola. A dare conforto all’iniziativa sono la vicinanza, unica per una Fiera, di un aeroporto come quello di Treviso Antonio Canova, raggiungibile a piedi, nonché quello Internazionale di Venezia Marco Polo a solo mezz’ora d’auto.