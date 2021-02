Ricominciamo dal Benessere e Biologico!

Il 21-22-23 Maggio 2021 si terrà Benessere & Bio ! In ottemperanza a tutte le normative, la fiera riparte.

Tanti stand con espositori di tutta Italia, saranno presenti per offrire a tutti i visitatori una panoramica completa e di qualità sul mondo del Biologico e del Benessere. Area Food a tema, workshop e convegni per tutto il pubblico.

Orari apertura al pubblico:

Venerdi dalla 15.00 alle 20,00

Sabato dalle 9.00 alle 20.00

Domenica dalle 9.00 alle 19.00





BIGLIETTO INTERO € 7,00

BIGLIETTO RIDOTTO € 5,00

I TITOLI DI INGRESSO SONO VALIDI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE



Riduzioni disponibili al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fiera-benessere-bio-140249416781